Нужно ли снимать шкурку с шампиньонов: оказывается, спорный вопрос имеет четкий ответ

Шампиньоны — популярные среди украинцев грибы, которые продаются буквально в каждом магазине. Каждый раз, когда мы собираемся что-то из них приготовить, возникает вопрос: нужно ли снимать шкурку с шампиньонов?

Кулинары однозначны в своих ответах и утверждают, что шампиньоны не нужно чистить перед приготовлением. Обычно люди делают это из-за опасений загрязнений. Однако на самом деле бояться нечего, если вы уже очистили шампиньоны водой. Нужно срезать ножом коричневые места и обновить срез на ножке.

Также не стоит трогать так называемые "юбочки" и темные пластинки под шляпкой. Именно благодаря им блюда получают такой характерный грибной вкус.

Очистка кожуры имеет смысл только в том случае, если грибы уже достигли в высоту 5 см. С увеличением размера шампиньона кожура становится толще, поэтому грибы могут оказаться слишком жесткими после приготовления. На этот нюанс нужно обратить особое внимание, если вы собираетесь готовить фаршированные шампиньоны. Ведь для такого блюда используют именно большие шляпки.

Чистить или не чистить шампиньоны — собственное дело каждого. Однако мыть грибы перед приготовлением обязательно. И здесь тоже есть свои нюансы, о которых нужно знать.

Прежде всего, запомните. что шампиньоны быстро впитывают влагу, а потому их промывают под струей проточной воды, а затем сразу выкладывают на бумажное полотенце для просушки. Если грибы достаточно чисты с виду, можно просто аккуратно протереть их смоченной в воде чистой тряпкой. Тогда шампиньоны не насытятся излишней влагой, не потеряют формы во время жарки и получатся хрустящими.

Читайте также: