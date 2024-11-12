Нужно ли солить салат "Оливье": даже опытные кулинары не всегда знают ответ

Так сразу на вопрос, нужно ли солить "Оливье", смогут ответить далеко не все. Но от этого зависит вкус легендарного салата.

Или вообще нужно солить "Оливье"

Как известно, в салат "Оливье" можно добавлять как свежие, так и соленые огурцы. Если вы не можете представить себе это блюдо без соленых огурцов, тогда, говорят кулинары, дополнительно солить уже не нужно.

Если вы готовите диетический вариант салата или просто любите подавать это блюдо со свежими овощами, тогда все же посолить придется.

Опять же, соль совсем не нужна, если, например, вместо вареной колбасы вы добавляете в салат соленую рыбу. Все вегетарианские версии этого легендарного салата, опять же, нуждаются в соли, ведь не содержат соленых ингредиентов.

Когда солить и как правильно

Лучше всего, если вы посолите овощи во время варки. То есть, соль нужно добавлять не в готовые картофель и морковь, а в воду, в которой они варятся.

Более того, кулинары утверждают, что солить лучше в конце варки, а не в его начале.

Конечно, если вы забыли это сделать, то соль можно добавить и в уже готовый салат. Но в таком случае лучше брать соль мелкого помола, тогда его кристаллы быстрее растворятся.

Следует помнить и столь важный нюанс, что соль заставляет некоторые продукты пускать сок, а потому, если пересолить, салат получится слишком редким.

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