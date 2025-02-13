Нужно ли стирать новые вещи после покупки: причины, о которых не догадываетесь

Когда люди покупают новую одежду, то могут забывать стирать ее перед тем, как одевать, ведь считают ее чистой. Однако это не так.

Основные причины, по которым необходимо стирать только что купленную вещь

Удаление химических веществ

На предприятиях одежду могут обрабатывать специальными средствами для предотвращения порчи ткани во время транспортировки и хранения.

Формальдегиды способны вызвать раздражение кожи и стать причиной аллергии у людей. Стирка новых изделий значительно снизит риск побочных явлений.

Уничтожение бактерий

При хранении одежды в ткани скапливается грязь и пыль, и стирка новых вещей своевременно защитит вас от возможных бактерий и болезней.

Улучшение вида вещей

Новая одежда часто имеет бирки, ярлыки и другие элементы, которые в процессе ношения могут оставлять следы на новой одежде. Стирка вещей уберет такие следы своевременно и освежит ткань.

Ранее мы писали, как часто нужно стирать джинсы. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: