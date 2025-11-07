Нужно ли укрывать розы на зиму: дан окончательный ответ

Нужно ли укрывать розы на зиму

Реклама

Вопрос о том, стоит ли укрывать розы на зиму, вызывает множество дискуссий среди садоводов. На самом деле, ответ зависит от типа розы, ее морозостойкости и цели, которую вы преследуете в своем саду. Опытные специалисты советуют подходить к этому вопросу точечно, минимизируя хлопоты там, где это возможно.

Какие розы укрывать не нужно: акцент на кустовых сортах

Для большинства кустовых роз, цветущих в течение всего лета (ремонтантные сорта), необходимость укрытия сомнительна. Эти растения способны пережить морозы благодаря своей корневой системе и правильной посадке.

Что означает правильная посадка для укрытия роз

Если роза была посажена правильно — с углублением места прививки от уровня земли на 3–7 сантиметров (чем легче почва, тем больше слой земли нужен), она переживет любые морозы. Почва действует как надежный природный изолятор, защищая самую главную часть растения — корневую шейку и место прививки.

Реклама

Что будет, если побеги замерзнут

Даже если побеги розы замерзнут, ничего критичного не случится. Весной садовник просто обрежет эти побеги под ноль, растение быстро нарастит новые, мощные побеги и к лету превратится в прекрасный цветущий куст. Такие розы просто зацветут на две недели позже тех, что сохранили побеги.

Садоводы, которым не нравится всю зиму наблюдать за мешками из агроволокна, предпочитают подождать более позднего цветения, чем тратить время на осеннее укрытие.

Какие розы обязательно нужно укрывать: плетистые и однократно цветущие розы

Существуют типы роз, для которых укрытие является необходимым мероприятием, если вы хотите сохранить их декоративную функцию в следующем году.

Плетистые розы

Если плетенная роза не является достаточно морозостойкой, ее неукрытие может привести к тому, что она потеряет свою функциональность. Если вы обрежете ее под ноль из-за обледенения, она просто не успеет нарастить за одно лето несколько побегов, необходимых для вертикального декорирования.

Реклама

Укрытие плетистых роз, цель которого — сохранить длину побегов, имеет наибольший смысл.

Розы с однократным цветением

Особое внимание следует уделить розам, которые цветут только однократно на побегах, наращенных в прошлом году. Если такие побеги замерзнут из-за отсутствия укрытия, садовник в следующем году вообще не дождется цветов. Для сохранения цветения этих сортов укрытие является не просто желанным, а необходимым мероприятием.

Выводы для ценителей малоуходного сада

Для садов, где время и усилия ценятся, специалисты советуют подойти к укрыванию роз точечно.

А именно, укрывать следует плетистые розы и сорта, цветущие только однократно на старых побегах.

Реклама

И можно не укрывать: морозостойкие кустовые розы и ремонтантные сорта, цветущие все лето.

Такой подход позволяет минимизировать зимние заботы и при этом гарантированно сохранить важные декоративные качества садовых роз.