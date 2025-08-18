Нужно ли выгуливать кошек: эксперты дали ответ на этот вопрос

Можно ли выгуливать кошек на поводке / © www.freepik.com/free-photo

Что говорят эксперты по поводу выгула кошек на поводке

Специалисты благотворительной организации по защите животных «Blue Cross» объясняют, что большинство кошек не любят, когда их ограничивают в свободе. Держание на руках или использование шлейки вызывает у них сильный стресс и даже панику. Об этом пишет ресурс OBOZ.UA.

Кошки по своей природе — независимые и любознательные существа. Они привыкли исследовать территорию на собственных условиях с чувством контроля за ситуацией. Поводок или шлейка отнимают у них эту свободу.

Почему выгул может быть опасен для кошки

Стресс и паника. Незнакомая среда, громкие звуки или присутствие других животных могут напугать кота.

Привязанность к дому. Для большинства кошек самое комфортное место — собственная территория. Ограничение в виде шлейки противоречит их природе.

Риск побега. Если животное сорвется с поводка, шансов вернуть его очень мало. Это создает опасность от транспортных средств или других угроз.

Бывают ли исключения

Хотя в целом выгул кошек не рекомендуется, некоторые домашние питомцы способны постепенно привыкнуть к поводку. Лучше всего начинать приучать его в раннем возрасте, когда они более гибки к новому опыту.

Если вы все же хотите попробовать, делайте это постепенно, используйте надежную шлейку и всегда помните о безопасности животного.