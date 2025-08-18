- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 1 мин
Нужно ли выгуливать кошек: эксперты дали ответ на этот вопрос
В последнее время все больше людей пытаются выгуливать своих кошек на поводке, как собак. Некоторые считают это прекрасной возможностью провести время вместе и дать любимцу возможность изучить новую среду. Однако специалисты по поведению животных имеют другую точку зрения и советуют внимательно взвесить все риски.
Что говорят эксперты по поводу выгула кошек на поводке
Специалисты благотворительной организации по защите животных «Blue Cross» объясняют, что большинство кошек не любят, когда их ограничивают в свободе. Держание на руках или использование шлейки вызывает у них сильный стресс и даже панику. Об этом пишет ресурс OBOZ.UA.
Кошки по своей природе — независимые и любознательные существа. Они привыкли исследовать территорию на собственных условиях с чувством контроля за ситуацией. Поводок или шлейка отнимают у них эту свободу.
Почему выгул может быть опасен для кошки
Стресс и паника. Незнакомая среда, громкие звуки или присутствие других животных могут напугать кота.
Привязанность к дому. Для большинства кошек самое комфортное место — собственная территория. Ограничение в виде шлейки противоречит их природе.
Риск побега. Если животное сорвется с поводка, шансов вернуть его очень мало. Это создает опасность от транспортных средств или других угроз.
Бывают ли исключения
Хотя в целом выгул кошек не рекомендуется, некоторые домашние питомцы способны постепенно привыкнуть к поводку. Лучше всего начинать приучать его в раннем возрасте, когда они более гибки к новому опыту.
Если вы все же хотите попробовать, делайте это постепенно, используйте надежную шлейку и всегда помните о безопасности животного.