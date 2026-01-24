Нужно ли выключать технику из розеток во время блэкаутов: объяснение экспертов

Нужно ли выключать технику из розеток / © pexels.com

Реклама

В Украину снова вернулись аварийные и плановые отключения электроэнергии. Для бытовой техники они могут обернуться фатальными последствиями. Мастера-электрики предупреждают: наибольшая опасность кроется не в самом обесточивании, а в моменте восстановления питания, когда в сети возникают скачки напряжения.

ТСН.ua собрал ключевые советы электриков по защите бытовой техники во время блэкаутов на основе материала УНИАН и рекомендаций экспертов издания House and Gardens.

Специалисты объясняют: один резкий импульс тока способен за считанные секунды испортить дорогую технику — от телевизоров и компьютеров до систем отопления. Именно поэтому во время отключения света советуют не оставлять часть приборов подключенными к розеткам.

Реклама

Почему отключение света опасно для техники

Бытовая техника рассчитана на стабильное напряжение в пределах 220 вольт с допустимым отклонением ±10%. Во время блэкаута напряжение в сети исчезает полностью, а после восстановления может резко выйти за безопасные пределы — как в сторону понижения, так и превышения.

При слишком низком напряжении моторы и компрессоры работают с повышенной нагрузкой и перегреваются. Если же показатели превышают норму, сгорают блоки питания и микросхемы. При критических значениях поломка происходит мгновенно — с характерным запахом гари.

Семь приборов, которые стоит отсоединять во время блэкаутов

Телевизоры и домашние кинотеатры.

Современные телевизоры имеют чувствительную электронику. Перепад напряжения при восстановлении электроснабжения может полностью вывести из строя как экран, так и внутренние платы. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Электрики советуют либо полностью обесточивать эти системы, либо выключать их через автоматические выключатели. Это снижает риск повреждения дорогостоящего оборудования. Кухонная техника.

Холодильники, морозильные камеры и некоторые микроволновые печи особенно уязвимы. Когда электроэнергия возвращается, одновременный запуск нескольких приборов может перегрузить сеть. Стиральные и сушильные машины.

Если отключение произошло во время работы, резкий повторный запуск способен повредить электронные платы или предохранители. Wi-Fi роутеры и модемы.

Интернет-оборудование часто игнорируют, но именно оно нередко выходит из строя после скачков напряжения, оставляя дом без связи. Системы домашней безопасности.

При отсутствии резервного питания такие системы лучше отсоединить, чтобы избежать повреждения датчиков или центрального блока. Компьютеры и игровые консоли.

Перепад напряжения может не только испортить устройство, но и уничтожить данные без возможности восстановления. Именно поэтому компьютерную технику советуют выключать одной из первых.

Эксперты предостерегают: если телефон в момент восстановления электроэнергии подключен к зарядному устройству, он также рискует выйти из строя. Поэтому во время блэкаута зарядные кабели лучше вынимать из розеток.

Как защитить технику от перепадов напряжения

Физически вытащить вилку из розетки — самый надежный, но не всегда удобный способ уберечь технику. Именно поэтому электрики советуют использовать дополнительные устройства защиты, которые работают автоматически и уменьшают риск поломок.

Реклама

Реле напряжения — это один из самых простых и доступных способов защиты. Реле напряжения постоянно «следит» за показателями в сети. Как только напряжение выходит за безопасные пределы, устройство мгновенно размыкает цепь и прекращает подачу электричества к технике. Преимущество реле в том, что пользователь может самостоятельно задать допустимый диапазон напряжения. Особенно актуально такое решение для холодильников, компьютеров и морозильных камер — приборов, которые обычно работают круглосуточно и не имеют собственной защиты.

Сетевые фильтры — в отличие от обычных удлинителей, сетевые фильтры имеют встроенные элементы защиты. Они эффективно гасят кратковременные импульсные помехи, защищают от короткого замыкания и перегрузки сети. Впрочем, электрики предостерегают: большинство сетевых фильтров плохо справляются именно со значительными скачками напряжения. Поэтому их стоит рассматривать как базовый уровень защиты, а не полноценное решение для дорогостоящей техники.

Стабилизаторы напряжения — эти устройства работают активнее: если напряжение в сети падает — стабилизатор его повышает, если растёт — снижает до безопасного уровня. Именно поэтому стабилизаторы считают одним из самых эффективных способов защиты чувствительной электроники. Бюджетные модели обычно релейные, более дорогие — электромеханические. Чаще всего стабилизаторы используют для стиральных машин, холодильников, компьютеров и телевизоров. Существуют также мощные модели, способные стабилизировать напряжение сразу для всего дома.

Источники бесперебойного питания — «бесперебойники» сочетают функции сетевого фильтра и стабилизатора. Их главное преимущество — аккумулятор внутри, который дает несколько минут работы после исчезновения света. Этого времени достаточно, чтобы корректно выключить компьютер, сохранить файлы и избежать повреждения данных. При этом электрики подчеркивают: ИБП не стоит рассматривать как полноценный стабилизатор для всей техники — он лучше всего подходит именно для компьютеров и офисного оборудования.

Установка защитного оборудования в электрощиток — самое радикальное и в то же время самое надежное решение. Такая система реагирует на любое отклонение напряжения и автоматически отключает электроснабжение во всей квартире или доме. Преимущество очевидно: техника физически не получает опасное напряжение. Недостаток — сложность монтажа. Устанавливать такие устройства должен только квалифицированный электрик, который правильно рассчитает нагрузку и подберет соответствующее оборудование.

Напомним, дефицит электроэнергии побуждает людей придумывать новые способы выполнения привычных домашних обязанностей. На этот раз в социальных сетях приобрел вирусную популярность метод глажки одежды без использования электрического утюга.