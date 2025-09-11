Нужно ли завешивать зеркала в доме, когда кто-то умер

Церковь назвала народную поминальную традицию "обычным предрассудком" / © pixabay.com

Реклама

Люди старшего поколения говорят, что зеркала нельзя открывать не менее 40 дней после смерти человека. Именно за этот период душа прощается с домом и отходит в другой мир.

Священник УПЦ Владимир дал разъяснение, нужно ли завешивать зеркала в доме, когда кто-нибудь умер.

«Их не надо закрывать», — коротко сказал он.

Реклама

В народе существуют предрассудки насчет зеркал после смерти человека. Закрыть зеркала — это делают, чтобы душа усопшего не попала в их ловушку. Зеркала якобы способны открывать портал в другой мир, когда в доме умирает человек.

Кроме того, родственникам покойного не рекомендовано смотреть в зеркала — это может навлечь беду. По другому поверью, души из зеркала могут забрать тех, кто смотрит в него.

Ранее священник объяснил, почему нельзя говорить «Пусть земля будет пухом». Что на самом деле означает эта фраза — читайте в новости.