Нужно ли завешивать зеркала в доме, когда кто-то умер
Завешивание зеркал в доме, когда кто-то умер — это народная поминальная традиция. Однако она не имеет ничего общего с православной верой.
Люди старшего поколения говорят, что зеркала нельзя открывать не менее 40 дней после смерти человека. Именно за этот период душа прощается с домом и отходит в другой мир.
Священник УПЦ Владимир дал разъяснение, нужно ли завешивать зеркала в доме, когда кто-нибудь умер.
«Их не надо закрывать», — коротко сказал он.
В народе существуют предрассудки насчет зеркал после смерти человека. Закрыть зеркала — это делают, чтобы душа усопшего не попала в их ловушку. Зеркала якобы способны открывать портал в другой мир, когда в доме умирает человек.
Кроме того, родственникам покойного не рекомендовано смотреть в зеркала — это может навлечь беду. По другому поверью, души из зеркала могут забрать тех, кто смотрит в него.
