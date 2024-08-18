Нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных: ответ священника

В Украине принято завешивать зеркала в доме, когда кто-то скончался. Мол, душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".

Как к этому относится церковь и нужно ли это делать, ответил священник Алексей Филюк.

"Это опять же люди попридумывали, потому что где-то там кому-то женщина женщине сказала... А те еще и знали магию... Мол, заблудится покойница в зеркале и дороги не найдет... Это все выдумки", — подчеркнул священник. .

По его словам, люди прикрывают массово зеркала – "хоть сами не знают для чего и зачем", но "так придумали".

"Не нужно завешивать зеркала. Это народные измышления. В Америке тоже люди умирают, но там зеркала не завешивают. Это не нужно делать", — говорит Алексей Филюк.

Напомним, ранее священник Алексей Филюк, можно ли убирать с собой вещи из кладбища. Среди украинцев существует мнение, что якобы на кладбище ничего нельзя поднимать и уносить с собой. Мол, можно навлечь беду.

Читайте также: