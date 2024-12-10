Нужно ли зимой подпитывать почву: неожиданный ответ экспертов

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса РБК-Украина, нужно ли вносить удобрения на земельный участок зимой.

Нужно ли зимой подпитывать почву: ответ экспертов

На самом деле холодное время года – это то время, когда землю нужно готовить к новому сезону. Если удобрить землю не только осенью, но и зимой, это поможет улучшить ее структуру.

Особенно если осенью не было подкормки почвы, то зимнее удобрение – это просто необходимость. Ведь к новому сезону земля еще успеет усвоить все полезные вещества.

Какие удобрения лучшие для зимней подкормки

Лучшими для этого времени года будут органические удобрения – компост и перегной. Такая подкормка не только обогатит почву, но и сделает ее более рыхлой, воздух и вода смогут проникать в самые глубокие слои.

Если нет органики, можно использовать минеральные удобрения. Однако следует выбирать те, которые будут постепенно высвобождать питательные вещества. Если зима не морозная, эти удобрения можно добавлять прямо в снег, после оттепели они будут попадать в почву с талой водой.

Какие преимущества зимней подкормки почвы

Самое главное преимущество зимнего удобрения на земле – это улучшение ее структуры. Органические удобрения не только насыщают почву питательными веществами, но и помогают удерживать влагу, что очень важно при морозной ветреной зиме без снега. К тому же перегной и компост стимулируют развитие микроорганизмов, положительно влияющих на урожайность земли.

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