Нужно скашивать ботву картофеля: что об этом говорят опытные огородники

Что дает скашивание ботвы картофеля / © Фото из открытых источников

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Многие вредители ориентируются прежде всего на надземную часть картофеля — его ботву. Именно поэтому опытные огородники скашивают его заранее: это помогает снизить риск появления на участке насекомых, которые “охотятся” на картофель. В то же время следует отдавать себе отчет, что такая мера не гарантирует полной защиты — некоторые вредители способны обходить эту преграду.

В конце лета, особенно с приближением августа, картофель становится более уязвимым к разным болезням — прежде всего к фитофторозу. Один из действенных профилактических методов, которым пользуются опытные огородники, — это скашивание ботвы. Такая практика существенно снижает риск развития большинства заболеваний и способствует оздоровлению насаждений.

Картофель тратит много питательных веществ на содержание зеленой массы — ботву. Но если своевременно его убрать, растение сосредоточит все внутренние ресурсы на формировании клубней. В результате они вырастают значительно большими и сочными, ведь все силы идут именно на их созревание.

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