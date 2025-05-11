Нужно ли снимать пену, которая образуется во время варки картофеля: об этом мало кто знает

Нужно ли снимать пену во время варки картофеля / © Фото из открытых источников

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Все, кто хоть раз варил картошку, видели, что на поверхности воды при закипании образуется пена. Поэтому многие сразу снимают ее, считая, что это необходимо для того, чтобы блюдо получилось вкусным. Впрочем, с кулинарной точки зрения снимать пену не всегда нужно, и вот почему.

Нужно ли снимать образовавшуюся пену во время варки картофеля: объяснение экспертов

Профессиональные повара объясняют, почему образуется пена, нужно ли ее удаление при разных способах приготовления блюд из картофеля. Понимание таких нюансов упростит процесс приготовления блюда и при этом поможет сохранить полезные свойства картофеля.

Почему появляется пена. Образование легкой белой пены на поверхности является результатом выделения крахмала из картофеля. Ведь картофель имеет высокое содержание этого вещества, которое при термической обработке выделяется и образует пену на поверхности воды.

Вредна ли пена для здоровья. Крахмальная пена безопасна для организма, поэтому ее можно не удалять, она никак не повлияет на качество и питательность готового вареного картофеля.

Эстетический взгляд. Если во время варки бульона из мяса и костей пену нужно снимать, чтобы жидкость была прозрачной, то в случае с вареным картофелем это действие будет лишним. Так как пена естественным образом удаляется при сливе воды после варки.

Исключение из правила: если картофель варится для супа, то снимать образующуюся пену все же нужно. Поскольку жидкость может быть мутной, что окажет негативное влияние на эстетический вид готового блюда.

Следовательно, удалять пену, которая образовалась во время варки картофеля, нужно тогда, когда готовится первое блюдо. А во всех остальных случаях это действие можно смело исключить из процесса приготовления.

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