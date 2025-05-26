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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Нужно ли срывать цветы с картофеля, чтобы повысить его урожайность: об этом мало то знает

Опытные огородники отмечают, что не следует вмешиваться в естественный процесс развития огородных культур. Потому что считают, что хороший урожай можно получить только тогда, когда за растениями будет правильный уход.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Нужно ли срывать цветы с картофеля

Нужно ли срывать цветы с картофеля / © Unsplash

Рассказываем, нужно ли срывать цветы с картофеля, чтобы собрать максимальный урожай. Об этом пишет ресурс news24.

Стоит ли срывать цветы с картофеля, чтобы повысить его урожайность: исследование ученых

Ученые провели исследование на эту тему. Овощные культуры разделили на три группы. Одну часть растений оставили расти и развиваться естественным путём. Во второй оборвали бутоны, а третьей группе растений полностью срезали верхушку.

После сбора урожая картофеля ученые обнаружили, что растения, в которых цветы не срывались, сформировали меньше корнеплодов, чем две другие группы. Однако овощи от первых культур были большими, чистыми и гладкими. Урожай второй группы растений был значительно больше, но его качество было хуже. Совершенно плохой результат показала третья группа культур. С каждого куста собирали до 30 картофелин, но все они были очень мелкими.

Ученые сделали выводы: нельзя вмешиваться в естественный процесс роста и развития картофеля. А все потому, что культура после обрыва соцветий тратит свои силы на восстановление, а не на формирование крупных клубней. Поэтому не следует срывать цветы с картофеля и тем более не стоит срезать верхнюю часть зеленой массы, иначе желаемого урожая не будет.

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Дата публикации
Количество просмотров
814
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