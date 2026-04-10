Нужно стирать новую постель, которая только что из магазина: эксперты дали окончательный ответ
Новое постельное белье требует первой стирки — это простое действие, которое обеспечивает чистоту, безопасность и комфорт. Лучше потратить немного времени, чем рисковать здоровьем и качеством сна.
Новое постельное белье имеет приятный запах, кажется чистым и полностью готовым к использованию. Однако специалисты по гигиене и текстилю советуют не спешить стелить ее сразу после покупки. Есть несколько важных причин, почему первая стирка — это не просто рекомендация, а необходимость.
Почему новая постель не такая чистая, как кажется
При производстве ткань обрабатывают специальными веществами, чтобы придать ей красивый вид и защитить от смятия.
Также белье проходит через многие руки — от фабрики до магазина. Она может контактировать с пылью, упаковкой и разными поверхностями.
Даже если ткань выглядит идеально, это не значит, что она безопасна для кожи.
Что именно удаляет первая стирка
Стирка помогает избавиться от:
остатков красителей и химических пропиток;
производственной пыли;
микроорганизмов, которые могли попасть при транспортировке.
После этого ткань становится более мягкой и приятной на ощупь.
Первая стирка не только очищает, но и раскрывает ткань. Волокна становятся более мягкими, белье лучше пропускает воздух и впитывает влагу. Это особенно важно для комфортного сна и здоровья кожи.
Как правильно стирать новую постель
Перед первым использованием следует постирать белье отдельно от других вещей.
Лучше выбрать деликатный режим и температуру 40 градусов.
Не стоит использовать слишком много порошка, достаточно минимального количества, чтобы не перегрузить ткань.
Когда можно не стирать постель сразу
Единственное исключение — если постель имеет специальную стерильную упаковку и соответствующую маркировку.
Но даже в этом случае большинство экспертов советуют не рисковать и все же постирать ее перед использованием.