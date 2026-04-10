Нужно стирать новую постель, которая только что из магазина: эксперты дали окончательный ответ

Стоит стирать новую постель / © www.freepik.com/free-photo

Новое постельное белье имеет приятный запах, кажется чистым и полностью готовым к использованию. Однако специалисты по гигиене и текстилю советуют не спешить стелить ее сразу после покупки. Есть несколько важных причин, почему первая стирка — это не просто рекомендация, а необходимость.

Почему новая постель не такая чистая, как кажется

При производстве ткань обрабатывают специальными веществами, чтобы придать ей красивый вид и защитить от смятия.

Также белье проходит через многие руки — от фабрики до магазина. Она может контактировать с пылью, упаковкой и разными поверхностями.

Даже если ткань выглядит идеально, это не значит, что она безопасна для кожи.

Что именно удаляет первая стирка

Стирка помогает избавиться от:

остатков красителей и химических пропиток;

производственной пыли;

микроорганизмов, которые могли попасть при транспортировке.

После этого ткань становится более мягкой и приятной на ощупь.

Первая стирка не только очищает, но и раскрывает ткань. Волокна становятся более мягкими, белье лучше пропускает воздух и впитывает влагу. Это особенно важно для комфортного сна и здоровья кожи.

Как правильно стирать новую постель

Перед первым использованием следует постирать белье отдельно от других вещей. Лучше выбрать деликатный режим и температуру 40 градусов. Не стоит использовать слишком много порошка, достаточно минимального количества, чтобы не перегрузить ткань.

Когда можно не стирать постель сразу

Единственное исключение — если постель имеет специальную стерильную упаковку и соответствующую маркировку.

Но даже в этом случае большинство экспертов советуют не рисковать и все же постирать ее перед использованием.