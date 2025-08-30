Какие функции в телефоне нужно отключить для того, чтобы не садился аккумулятор / © unsplash.com

На большинстве Android-смартфонов есть удобная “шторка” быстрых настроек — достаточно провести пальцем сверху вниз по экрану. Там собраны ключевые параметры. Узнайте, какие из них следует отключить, чтобы батарея держала заряд дольше, а телефон работал быстрее.

Wi-Fi

Этот модуль — один из главных «пожирателей» энергии. Если вы сейчас не пользуетесь Wi-Fi — выключайте. Включенный Wi-Fi постоянно ищет сети, что значительно нагружает батарею и ускоряет ее износ.

Мобильные данные

Опция “Передача данных” отвечает за мобильный Интернет. Если постоянный онлайн не требуется — отключайте. При этом сообщения и звонки в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) поступать не будут, а обычные звонки остаются активными.

Bluetooth

Если не пользуетесь беспроводными наушниками, колонками или другими аксессуарами, выключите Bluetooth. Постоянный поиск устройств тратит заряд. Также, если в вашем смартфоне есть NFC (бесконтактная оплата), но вы не пользуетесь им, его можно отключить.

Автоповорот экрана и автояркость

Эти удобные функции задействуют датчики, постоянно работающие в фоне, анализируя освещение и положение телефона. Это тоже тратит энергию. Автояркость часто ошибается, устанавливая неидеальные уровни света — проще регулировать яркость вручную. Автоповорот, если вы редко смотрите контент в горизонтальной ориентации, вообще может быть излишним.

Режим полета

“Авиарежим” полностью отключает все беспроводные модули: мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth. В этом режиме звонить и пользоваться Интернетом не получится. Он отлично подходит для экономии заряда, когда нет возможности подзарядить телефон, или если нужно быстро его зарядить. На некоторых моделях Wi-Fi и Bluetooth могут оставаться активными даже в режиме полета — это следует проверить в настройках.