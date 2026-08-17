Нырнул за рыбой и не вернулся: мужчину нашли едва живого через две недели

Раболовля / © pexels.com

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Обычная рыбалка для мексиканца превратилась в двухнедельную заточку в сплошной темноте на более чем стометровой глубине, где каждая минута была борьбой за жизнь.

Об этом сообщает BILD.

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По данным медиа, 31-летний Эрасто Крисанто Вальдес исчез 23 июля, когда отправился на рыбалку вместе с отцом. Человек нырнул в сенот — заполненную водой пещеру с подземными ходами. Охотясь с гарпуном на рыбу, он заплыл слишком далеко и заблудился.

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На глубине более 100 метров рыбак нашел воздушное место, где мог дышать. Более двух недель он находился в полной темноте без еды и пил воду из подземной реки. Из-за отсутствия света Вальдес думал, что провел в пещере всего три дня.

В поисках привлекли международную команду специалистов из Мексики, Германии, США и Доминиканской Республики. За шесть дней до обнаружения мужчины спасатели обнаружили его гарпун на глубине около 65 метров, однако самого Вальдеса тогда найти не удалось.

В конце концов, сухой участок пещеры обнаружил американский пещерный дайвер. Он крикнул в темноту и услышал ответ пропавшего. Спасатели вывели сильно истощенного рыбака на поверхность. В настоящее время Эрасто Крисанто Вальдес находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, мужчина решил на целый год отказаться от магазинов, ресторанов и даже собственного огорода, питаясь только тем, что мог найти и собрать в дикой природе. Экстремальный эксперимент принес ему чувство радости и более тесной связи с природой.

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