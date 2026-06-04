О чем думают собаки перед смертью: ветеринарка раскрыла трогательную деталь

Собака / © Unsplash

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Для многих владельцев собак мысль о прощании с любимцем является чрезвычайно болезненной. Ветеринарка докторка Морган поделилась наблюдениями о поведении собак в конце жизни и объяснила, почему хозяевам советуют оставаться рядом с животным до последних минут. Видео вызвало широкий отклик в соцсетях.

Об этом сообщило издание Express.

Доктор Морган отметила, что исследователи хотели выяснить, о чем думает собака перед смертью. По ее словам, во время наблюдений за животными, которые находились на уходе в конце жизни, было замечено, что собаки искали не еду или другие источники комфорта, а своего человека.

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Ветеринар рассказала, что, по результатам таких наблюдений, собаки часто смотрели в сторону двери и ждали возвращения хозяина. Она предположила, что в эти моменты животные ищут именно человека, к которому привязаны.

Доктор Морган также обратила внимание на то, что многим владельцам сложно присутствовать во время эвтаназии из-за сильных эмоций. В то же время она призвала тех, кто может это сделать, оставаться рядом с домашним любимцем до конца.

При этом эксперты отмечают, что научных доказательств того, что собаки понимают смерть так же, как люди, нет. В то же время известно, что эти животные очень чувствительны к изменениям в окружающей среде.

По словам специалистов по здоровью домашних животных, собаки способны замечать незначительные изменения в запахах, звуках и поведении, которые люди часто не замечают. Благодаря развитому обонянию они могут обнаруживать признаки болезней, низкого уровня сахара в крови, инфекций и других состояний. Некоторые эксперты также считают, что собаки могут чувствовать биологические изменения в организме людей или животных, которые приближаются к смерти.

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Осознают ли собаки значение этих изменений, пока неизвестно. Однако специалисты отмечают, что животные могут чувствовать, когда что-то происходит не так. Когда собаки тяжело болеют, они сталкиваются с изменениями в привычном образе жизни, уровне комфорта и физических возможностях, а также могут реагировать на эмоциональное состояние людей вокруг.

Эмоциональное видео получило значительный отклик среди владельцев домашних животных. В комментариях пользователи делились собственными историями о том, как оставались рядом со своими собаками до последних минут их жизни.

Напомним, если ваша собака встречает вас у дверей с игрушкой, это может быть не просто желание поиграть. Эксперты объяснили, что за таким поведением могут стоять давние инстинкты и реакция на внимание хозяина.

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