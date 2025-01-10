О чем категорически нельзя говорить во время собеседования: советы, которые следует учесть

Каждое ваше слово будет влиять на решение о приеме на работу.
На собеседовании важно не только то, что вы говорите, но и то, что не говорите. И речь не о умалчивании важной информации, а о темах, которые не стоит поднимать на собеседовании. Даже если рекрутер намеренно об этом заговорит.
О чем не стоит говорить во время собеседования
О негативе по отношению к прошлой компании, командам, коллегам
Рекрутеры нередко спрашивают, почему вы решили сменить работу, и понимают, что, вероятно, у вас были веские причины уйти из предыдущей компании. Отвечая на такой вопрос, сконцентрируйтесь на мотивации "к чему-то", а не "от чего-то": работодатели хотят видеть в команде людей, стремящихся к развитию, непрерывному обучению, новым вызовам. Конечно, вы можете упомянуть и о плохо настроенных процессах, непоследовательной стратегии, отсутствии системы развития в предыдущей компании, но тогда вы можете услышать вопрос: "А как вы попытались это изменить?"
Острые социальные темы
Обсуждение политической ситуации, религиозных убеждений и других острых социальных тем лучше вынести за пределы собеседования. Вы не знаете, какое мнение рекрутер касается всех этих вопросов, а даже если бы и знали, все равно не нужно этого делать. И вообще, в этикете (и в деловом, в частности) такие темы считаются неприемлемыми, потому от них лучше воздержаться за столом, в кругу коллег и т.д.
Другие посторонние темы, которые никак не связаны с вашей профессией
Помните, что время собеседования ограничено: как правило, 20-40 минут, если говорим о первом собеседовании. И ее задача – прежде всего рассказать рекрутеру о своем профессиональном опыте, навыках и достижениях, рассказать о карьерных целях, проявить себя как интересного и нужного этой компании человека. Поэтому нет необходимости рассказывать о своих интересах вне работы.
Следовательно, на собеседовании следующие вопросы от рекрутера/работодателя неуместны:
- Какое ваше этническое происхождение?
- В какого Бога вы верите? В какую церковь ходите?
- Вы беременны? Планируете создать семью?
- За кого голосовали на выборах?
- Вы в однополых отношениях?
- Есть ли у вас физические, умственные пороки?
- На каком языке разговариваете?
Помните: работодатель может запрашивать все, что касается вашей профессиональной деятельности, то есть все данные, необходимые для оценки соответствия кандидатуры вакантной должности. Например, это могут быть данные о полученном образовании, стаже работы, профессиональных навыках и умениях и т.д. Однако вопросы личного и семейного характера никак не касаются вашего профессионализма, на чем иногда можно акцентировать внимание работодателя, если он об этом забывает.
Ранее мы писали, что нельзя говорить на собеседовании. Узнайте о фразах, отпугивающих работодателя.
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