О чем нельзя никому рассказывать, даже близкие не должны знать об этом

Если рассказать о своих мечтах или замыслах кому-то, они никогда не сбудутся. Наверное, каждый хоть раз был в такой ситуации, когда делился со своими родными или друзьями какой-нибудь идеей, а запланированное почему-то срывалось. Психологи говорят, что этому есть причина, и вот какая.

Почему никогда нельзя говорить о своих планах другим людям

Если у вас есть какой-то план, заветная мечта или бизнес-идея, то не надо об этом говорить даже самым близким людям. Во-первых, если вы это скажете вслух, ваш мозг воспримет эту информацию как выполненную задачу. И вы уже не сможете достичь поставленных целей. Потому лучше молчать о собственном плане, пока вы не запустите процесс его реализации.

Во-вторых, чтобы избежать сплетен или завистливых взглядов, лучше сначала сделать все, что вы задумали, а затем просто сообщить о своих результатах. Потому что вас начнут критиковать или отговаривать, поэтому вы вообще можете не приступить к выполнению своего замысла.

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