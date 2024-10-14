О чем нельзя спрашивать своих детей-подростков, чтобы не испортить отношения с ними

Налаживание связи со своим ребенком-подростком – это залог поддержания его психического здоровья, эмоционального развития и социализации.
Психологи рекомендуют не задавать этих пяти вопросов, чтобы не потерять доверие своего ребенка и не сформировать у него кучи комплексов.
5 вопросов, которых нельзя задавать своему ребенку-подростку
- "Тебя сегодня никто не обижал?" Этот вопрос может вызвать у подростка агрессию или раздражение, поскольку предполагает, что он слабее других. Или, наоборот, ребенок начнет постоянно жаловаться, что его оскорбляют. Таким образом, у него сформируется комплекс жертвы, во взрослой жизни он не будет брать на себя ответственность, всегда будет искать виновных.
- "Что ты сегодня получил?" Это, пожалуй, один из самых распространенных вопросов. Однако с ним следует быть осторожными, поскольку у ребенка может произойти замена понятий. Он будет думать, что в школу нужно ходить за оценками, а не за знаниями. Что в будущем может способствовать развитию комплекса неполноценности, заслуживанию "оценок" от других людей. Лучше спрашивать своего ребенка о том, что произошло интересного за день или что нового изучали.
- "Как успехи?" Такой вопрос достаточно коварен, потому что некоторые взрослые не могут похвастаться никакими успехами за год, не только за один день. А подросток будет чувствовать себя виноватым за то, что не достиг ничего особенного, поэтому будет раздражаться или огорчаться. Дайте ребенку возможность делиться не только своими победами, но и неудачами и разочарованиями. Лучше спрашивать о том, какие события за день ему больше всего запомнились.
- "Почему в комнате не убрано?" Если у ребенка есть собственная комната, дайте ему возможность самостоятельно оборудовать свое пространство. Родителям нельзя нарушать личные границы своего ребенка, ведь он обустроил свою комнату так, как удобно ему. Чтобы воспитать у ребенка уважение к порядку, это следует делать личным примером. Если в доме наведен порядок, все стоит и лежит на своих местах, то подросток во взрослом возрасте также будет соблюдать традиции чистоты.
- "Ну что ты сегодня снова натворил?" Даже если на вашего ребенка-подростка жалуется классный руководитель или директор школы, это не повод набрасываться на него с подобными вопросами. В таком случае ребенку просто нужно помочь, неправильное поведение – это только симптом, проблема может быть более глубокой. Надо верить в своего ребенка, общаться с ним, возможно, записать к психологу. Подросткам крайне важно чувствовать поддержку родителей, чтобы они чувствовали себя защищенными и уверенными, что их не оставят наедине с проблемами.
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