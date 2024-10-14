О чем нельзя спрашивать своих детей-подростков, чтобы не испортить отношения с ними

Налаживание связи со своим ребенком-подростком – это залог поддержания его психического здоровья, эмоционального развития и социализации.

Психологи рекомендуют не задавать этих пяти вопросов, чтобы не потерять доверие своего ребенка и не сформировать у него кучи комплексов.

5 вопросов, которых нельзя задавать своему ребенку-подростку

"Тебя сегодня никто не обижал?" Этот вопрос может вызвать у подростка агрессию или раздражение, поскольку предполагает, что он слабее других. Или, наоборот, ребенок начнет постоянно жаловаться, что его оскорбляют. Таким образом, у него сформируется комплекс жертвы, во взрослой жизни он не будет брать на себя ответственность, всегда будет искать виновных. "Что ты сегодня получил?" Это, пожалуй, один из самых распространенных вопросов. Однако с ним следует быть осторожными, поскольку у ребенка может произойти замена понятий. Он будет думать, что в школу нужно ходить за оценками, а не за знаниями. Что в будущем может способствовать развитию комплекса неполноценности, заслуживанию "оценок" от других людей. Лучше спрашивать своего ребенка о том, что произошло интересного за день или что нового изучали. "Как успехи?" Такой вопрос достаточно коварен, потому что некоторые взрослые не могут похвастаться никакими успехами за год, не только за один день. А подросток будет чувствовать себя виноватым за то, что не достиг ничего особенного, поэтому будет раздражаться или огорчаться. Дайте ребенку возможность делиться не только своими победами, но и неудачами и разочарованиями. Лучше спрашивать о том, какие события за день ему больше всего запомнились. "Почему в комнате не убрано?" Если у ребенка есть собственная комната, дайте ему возможность самостоятельно оборудовать свое пространство. Родителям нельзя нарушать личные границы своего ребенка, ведь он обустроил свою комнату так, как удобно ему. Чтобы воспитать у ребенка уважение к порядку, это следует делать личным примером. Если в доме наведен порядок, все стоит и лежит на своих местах, то подросток во взрослом возрасте также будет соблюдать традиции чистоты. "Ну что ты сегодня снова натворил?" Даже если на вашего ребенка-подростка жалуется классный руководитель или директор школы, это не повод набрасываться на него с подобными вопросами. В таком случае ребенку просто нужно помочь, неправильное поведение – это только симптом, проблема может быть более глубокой. Надо верить в своего ребенка, общаться с ним, возможно, записать к психологу. Подросткам крайне важно чувствовать поддержку родителей, чтобы они чувствовали себя защищенными и уверенными, что их не оставят наедине с проблемами.

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