О главном секрете защиты сада от монилиоза рассказал агроном

Монилиоз плодовых деревьев

Монилиоз представляет собой чрезвычайно опасное заболевание, которое по виду часто путают с последствиями заморозков.

Главный секрет успешной защиты от монилиоза, по словам опытного агронома, заключается не столько в выборе «лучшего» препарата, сколько в точном понимании времени, когда растение наиболее уязвимо. Больше всего от болезни страдает войлочная вишня, а также абрикосы, сливы, вишни и черешни.

Монилиоз: механизм заражения и жизненный цикл грибка

По словам агронома, возбудитель болезни сохраняется практически везде — на пораженных листьях, в коре и под ней, на ветвях и особенно на засохших мумифицированных плодах. Как только наступают благоприятные температуры, гриб начинает активно продуцировать споры.

Процесс заражения происходит через цветок, спора попадает на пестик, прорастает сквозь него, проходит через плодоножку и попадает в ветку.

Мицелий распространяется по древесине вниз, поражая не только зону цветка, но и целые ветки, а иногда и ствол дерева. Характерным признаком является внезапное усыхание листьев и побегов.

Если с болезнью не бороться, дерево становится похожим на «ежика» из-за постоянного отмирания новых приростов и в конце концов полностью погибает. Также болезнь опасна в период созревания, один гнилой плод при касании способен заразить целую группу из 10-20 соседних плодов.

Главный секрет защиты сада: почему время обработки важнее препарата

По мнению агронома, эффективность защиты от монилиоза определяется, прежде всего, фазой развития растения, а не препаратом. Самым критическим моментом, когда дерево нуждается в вашей помощи, является период бутонизации и цветения. Именно в это время открываются «ворота» для инфекции, споры гриба попадают на пестик цветка, откуда они прорастают внутрь ветки, поражая сосуды дерева.

Если пропустить это короткое окно возможностей, дальнейшие опрыскивания в течение сезона будут либо малоэффективными, либо совершенно бесполезными, ведь мицелий уже распространится глубоко по древесине, где его не получит ни одно внешнее средство.

Одним из самых опасных заблуждений среди садоводов является убеждение, что монилиоз угрожает деревьям только с наступлением настоящего весеннего тепла, когда температура стабильно держится на отметке около +20 °C. На самом же деле реальная опасность подстерегает сад значительно раньше, чем многие привыкли считать.

Возбудитель этой болезни проявляет удивительную устойчивость к холодам и начинает свою разрушительную активность уже при минимальных положительных температурах, едва достигающих +2…+3 °C. Для успешного заражения грибку совсем не нужен яркий солнечный свет. Напротив, идеальной средой для него становится пасмурная погода с высокой влажностью воздуха, густыми туманами или затяжной мелкой моросью. Именно в таких условиях, когда солнце еще не прогрело землю, споры уже способны атаковать первые цветы.

Что же касается упомянутой отметки в +20 °C, то она вовсе не начало болезни, а момент ее триумфа. Это фаза пиковой агрессивности, когда происходит массовое распространение спор. Если ждать именно такого тепла для проведения первой обработки, существует огромный риск обнаружить, что болезнь уже давно закрепилась внутри дерева и начала свой путь разрушения.

Комплексная схема обработок в течение года: когда и чем обрабатывать от монилиоза

Для того чтобы надежно защитить сад от коварного грибка, недостаточно провести одну случайную обработку — защита должна превратиться в четкую и последовательную систему, сопровождающую дерево в течение всего года. Каждый этап в данной схеме соответствует конкретному состоянию растения и активности возбудителя заболевания.

Подготовительный этап: осень и ранняя весна

В период интенсивного опадания листьев крайне важно провести опрыскивание раствором карбамида. Эта процедура помогает уничтожить значительную часть спор, которые готовятся к зимовке на растительных остатках и коре.

Как только природа начинает пробуждаться, но почки еще остаются спящими или лишь слегка разбухли, наступает время для «голубого опрыскивания». На этом этапе используют мощные медсодержащие фунгициды. Традиционная бордоская жидкость и медный купорос остаются актуальными, однако современное садоводство предлагает и более технологичные решения, такие как Медян Экстра, Скупроксат, Гард или Вили. Эти средства создают защитный экран, не позволяющий грибку активизироваться на старте сезона.

Критическая фаза «розового бутона»

Когда на деревьях появляются первые закрытые цветы, защитная стратегия меняется. При условии, что температура воздуха стабильно держится на отметке +12 °C и выше, целесообразно переходить на системные препараты, проникающие внутрь тканей. Наиболее действенными в этот период являются средства на основе ципродинила, например известный Хорус или его доступный украинский соответствующий Страж. Также высокую эффективность демонстрируют Топсин М и Защитник, действующее вещество которых тиофанат-метил надежно блокирует развитие болезни в период активного сокодвижения.

Защита во время цветения

Самый ответственный момент наступает, когда сад расцветает полностью. В настоящее время рекомендуется применять специализированные фунгициды, например Свитч или Сигнум, обеспечивающие максимальную защиту именно для цветов. Также можно продолжать использовать уже упомянутые Хорус, Страж или Топсин М.

Однако, если во время массового цветения держится прохладная погода, системные препараты могут работать не в полную силу или потерять эффективность. В таком случае следует изменить тактику в пользу контактных средств, в частности, на основе кафтана (например, Феномен Прайм). Такие препараты надежно удерживаются на поверхности растения и работают даже в холодной среде, не давая грибку никакого шанса проникнуть вглубь древесины.

Важные оговорки

Во время цветения необходимо позаботиться о пчелах. Лучше вообще не добавлять инсектициды в баковую смесь в этот период или использовать только абсолютно безопасные для насекомых-опылителей, чтобы обеспечить качественное опыление.

Особое внимание следует уделить механическому удалению пораженных частей. Сухие ветки нужно обрезать, обязательно захватывая несколько сантиметров живой древесины, поскольку мицелий гриба распространяется по тканям значительно дальше, чем видно снаружи. А обработки не следует прекращать и после сбора урожая, чтобы окончательно подавить инфекцию и не дать ей распространиться на следующий сезон. Только такой взвешенный подход позволит сохранить урожай абрикосов, слив и других косточковых культур.