О каких привычках нужно забыть после 30 навсегда, чтобы прожить долгую счастливую жизнь

С годами наша личность полностью обновляется, поэтому крайне важно избавляться от привычек, которые нам больше не на пользу.
Рассказываем, от каких взглядов и привычек следует избавиться, чтобы прожить долгую и наполненную жизнь.
От каких привычек после 30 надо избавиться навсегда: советы психологов
- Откладывать дела на потом. После 30 лет уже приходит осознание, что в жизни все зависит только от нас самих. Поэтому не стоит медлить с какими-либо решениями, потому что времени на это уже нет. Надо воплощать все замыслы сразу, иначе нереализованный потенциал просто превращается в обузу, которая не дает двигаться вперед. Необходимо уже сегодня заботиться о своем завтра, чтобы в будущем не возникало роковых жизненных кризисов, с которыми невозможно будет справиться.
- Жаловаться. Это нормально для подростков, а в тридцать лет выглядит странно. Если человек обвиняет власть, руководство или погоду, значит, он не хочет брать на себя ответственность за свои действия или бездействие. Если весь потенциал сливать на жалобы и обвинения, сил на реализацию своих планов и замыслов просто не останется. Поэтому энергию лучше направить на то, чтобы постепенно менять свою жизнь к лучшему.
- Безответственно относиться к своему здоровью. Уже после 30 лет организм человека начинает стареть, все его процессы замедляются. Поэтому нужно пересмотреть ежедневный рацион, ответственно относиться к своему здоровью, по возможности заниматься физическими упражнениями, хорошо высыпаться. Тогда тело отблагодарит хорошей физической формой, крепким здоровьем и приподнятым настроением.
- Выбрасывать деньги на ветер. Если в 20 лет деньги давали родители, потому что вы учились или становились на ноги, то в тридцать лет следует осознавать, что ваш доход – это исключительно ваша забота. Эксперты рекомендуют иметь "финансовую подушку", это сумма, с которой вы сможете нормально прожить в течение трех месяцев, если потеряете источник основного дохода. Также рекомендуется обучать детей от 6 лет грамотно распоряжаться своими карманными деньгами. Чтобы они могли с 14 лет самостоятельно формировать свой бюджет из средств, которые дают им родители на карманные расходы.
- Полагаться на других. Любой человек должен понимать, что в этой жизни можно полагаться только на себя, и не следует ждать помощи других. Не потому, что люди плохие или злые, а потому, что они в любой момент могут просто исчезнуть из вашей жизни по разным причинам. Психологи рекомендуют наращивать внутреннюю силу и устойчивость, чтобы самостоятельно выйти из проблемной или кризисной ситуации.
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