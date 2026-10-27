О них часто забывают: какие продукты следует иметь дома на случай блекаута

Продукты на случай блекаута / © pexels.com

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Какие продукты следует иметь дома на случай блекаута и что купить впрок? В список следует включить не только мясные консервы и тушенку, но и крупы быстрого приготовления, орехи, сухофрукты, хлебцы и другие продукты, из которых можно организовать полноценное питание.

Какие продукты следует запасти на случай блекаута

Формируя домашний запас, учитывайте сроки годности продуктов, условия их хранения и возможность приготовить пищу без электроэнергии. Желательно иметь как продукты, готовые к употреблению, так и те, из которых можно быстро приготовить завтрак, обед или ужин при наличии альтернативного источника тепла.

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Мясные, рыбные и овощные консервы

Консервы — один из самых удобных вариантов для запаса на случай отключения света. Они могут содержать белок, жиры и другие питательные вещества, а большинство готовых к употреблению продуктов не требует дополнительного приготовления.

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В домашний запас можно включить:

мясные консервы и промышленно изготовленную тушенку;

консервированную рыбу, в частности сардины, скумбрию или тунец;

фасоль, нут, горошек и кукурузу;

овощные консервы;

паштеты длительного хранения.

Лучше выбирать банки небольшого объема, содержимое которых можно съесть одномоментно. После открытия консервы уже нуждаются в соответствующих условиях хранения, поэтому оставлять их на несколько дней без холодильника не стоит.

Обратите внимание на целостность упаковки, срок годности и условия хранения, указанные изготовителем. Домашние мясные консервы не следует считать безопасным аналогом промышленных: при неправильном приготовлении они могут вызвать ботулизм.

Быстро готовящиеся крупы

Гречка, рис, овсянка и другие крупы хорошо подходят для продолжительного хранения. Однако при блекауте важно учитывать, будет ли возможность их сварить.

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Поэтому наряду с обычными крупами следует держать:

овсяные хлопья быстрого приготовления;

кус-кус;

быстрорастворимые каши;

сублимированные супы и готовые блюда;

лапшу быстрого приготовления.

Часть таких продуктов нуждается только в кипятке, а некоторые можно приготовить по инструкции с использованием холодной воды. Перед покупкой проверьте приготовление на упаковке.

Если дома нет газовой плиты или другого безопасного источника тепла, запас крупы следует дополнить пищей, которую можно потреблять без термической обработки.

Орехи, семена и сухофрукты

Миндаль, грецкие орехи, арахис, семена тыквы и подсолнечника помогут разнообразить рацион. Они содержат жиры, белок и снабжают организм энергией.

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Сухофрукты, в частности изюм, курага, чернослив и сушеные яблоки, станут дополнением к завтраку или перекусом в течение дня.

Эти продукты удобно брать с собой, они не нуждаются в приготовлении и занимают мало места. В то же время, их нужно хранить в сухом месте, в плотно закрытой упаковке, в соответствии с рекомендациями производителя.

Хлебцы, сухари и печенье

Хлеб и свежая выпечка без холодильника или морозильной камеры долго хранить сложно. Поэтому в запас следует добавить альтернативы, имеющие более длительный срок годности.

В частности, это:

ржаные и цельнозерновые хлебцы;

галеты и сухари;

крекеры;

печенье;

упакованные лепешки длительного хранения.

Такие продукты можно совмещать с консервированной рыбой, паштетами или ореховой пастой. Они также подойдут для быстрого перекуса, когда нет возможности полноценно приготовить еду.

Шоколад, мед и питательные батончики

При длительном отключении света могут потребоваться продукты, которые быстро дают энергию и не требуют приготовления. Для этого подойдут шоколад, мед, джем и батончики с орехами или сухофруктами.

Мед в закрытой таре обычно долго хранится, если придерживаться рекомендаций производителя. Шоколад и батончики лучше держать подальше от источников тепла, чтобы они не портились по качеству.

Такие продукты следует использовать как дополнение к рациону, а не как основу питания.

Молоко длительное хранение и растительные напитки

Ультрапастеризованное молоко в нераскрытой упаковке может храниться без холодильника, если это предусмотрено условиями изготовителя. Оно пригодится для каш, напитков или быстрого завтрака.

Также можно приобрести растительные напитки длительного хранения. Выбирайте небольшие упаковки, чтобы использовать все содержимое после открытия.

После вскрытия молока или растительного напитка следует соблюдать условия хранения, указанные на упаковке. Если холодильник не работает, не оставляйте открытый продукт на длительное время при комнатной температуре.

Питьевая вода

Запас еды не будет достаточным без питьевой воды. Она нужна не только для утоления жажды, но и приготовления некоторых блюд, соблюдения гигиены и других бытовых нужд.

Заранее подготовьте запас бутылированной или чистой воды в предназначенных для питьевой воды емкостях. Рассчитывайте потребности всех членов семьи, учитывая детей, пожилых и домашних животных.

Если есть риск прекращения водоснабжения, предусмотрите отдельную воду для питья и бытовых нужд. Объем запаса зависит от количества людей, длительности возможного отключения, погоды и доступности альтернативных источников воды.

Что есть, если нет света и возможности готовить

Для этого стоит сформировать отдельный набор продуктов, которые можно потреблять без термической обработки. К примеру, консервированную фасоль, рыбу в банках, хлебцы, орехи, сухофрукты, печенье и готовые к употреблению блюда в герметичной упаковке.

Практический вариант меню может выглядеть так:

Завтрак: овсяные хлопья, которые можно приготовить без нагрева по инструкции, сухофрукты и орехи. Обед: консервированная фасоль, хлебцы и овощи, готовые к употреблению. Перекус: орехи, яблоко, сухофрукты или батончики. Ужин: рыбные консервы с галетами или хлебцами.

Это только пример: конкретный рацион следует подбирать с учетом потребностей семьи, аллергий и пищевых ограничений. Часть продуктов может потребляться сразу, а часть оставить для приготовления при наличии безопасного источника тепла.

Как правильно хранить запас продуктов

Даже продукты длительного хранения нуждаются в надлежащих условиях. Чтобы домашние запасы оставались пригодными к потреблению, соблюдайте несколько правил:

Храните продукты в сухом, прохладном месте, защищенном от солнца. Проверяйте сроки годности и регулярно используйте запасы, пополняя их новыми покупками. Храните еду в упаковке, которая защищает ее от влаги и загрязнения. Не покупайте избыточное количество продуктов, которые семья обычно не ест. Имейте ручной консервный нож, если дома есть банки, которые не открываются без специального инструмента. Храните продукты, готовые к употреблению, отдельно от готовых.

Не пытайтесь спасти пищу, имеющую признаки порчи. Если после возобновления электроснабжения возникают сомнения в безопасности продуктов из холодильника, ориентируйтесь на официальные рекомендации по пищевой безопасности. Нормальный запах и вид сами по себе не гарантируют, что продукт безопасен.

FAQ

Какие продукты нужно иметь дома на случай блекаута?

Прежде всего, следует подготовить питьевую воду, мясные и рыбные консервы промышленного производства, готовые бобовые, орехи, сухофрукты, хлебцы, галеты, печенье и продукты быстрого приготовления. Также полезно иметь молоко длительного хранения и готовые блюда, не требующие холодильника. Важно, чтобы часть запасов можно есть без плиты, кипятка и электроэнергии.

Что есть при блекауте, если нет холодильника?

Выбирайте продукты, не требующие охлаждения к открытию и готовые к употреблению в пищу: консервированную рыбу и фасоль, хлебцы, галеты, орехи, сухофрукты и батончики. Можно использовать и другие продукты длительного хранения, если соблюдены условия, указанные изготовителем. После открытия упаковки скоропортящуюся пищу не следует оставлять без должного охлаждения.

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