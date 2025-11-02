Что произойдет, когда наступит конец света: ужасное моделирование показало темную сторону человечества

Ученые смоделировали конец света / © Pixabay

Новое исследование смоделировало, как будут вести себя люди, когда конец света станет неизбежным. Результаты оказались шокирующими — в момент, когда жизнь теряет смысл, у некоторых просыпаются хмурые инстинкты.

Об этом пишет dailymail.

Как и в известных апокалиптических фильмах типа «Безумного Макса» или «Последовательности», ученые обнаружили: часть людей, лишенная страха наказания, начинает совершать насилие. Ведь когда будущее больше не имеет значения, социальные нормы теряют силу.

«Это заставляет задуматься: что на самом деле руководит нашим поведением — страх перед наказанием или внутренняя мораль?» — отметил соавтор исследования доктор Хевун Квак из Университета Индианы.

Моделирование проводилось в рамках онлайн-игры ArcheAge — массовой многопользовательской ролевой игры, в которой участники знали, что цифровой мир исчезнет через 11 недель. За это время ученые собрали более 270 миллионов записей поведения игроков, чтобы исследовать, как люди реагируют на неизбежный конец.

Хотя большинство игроков продолжали привычную деятельность, несколько сотен пользователей внезапно стали очень агрессивными. Зафиксировано 334 случая «убийств» в игре в последние две недели перед «уничтожением мира».

Исследователи объясняют это просто: наказание потеряло смысл, а люди позволили действовать без ограничений.

Такие результаты дают тревожное представление о возможном поведении человечества в условиях подлинной глобальной катастрофы. Ученые считают, что в случае реального апокалипсиса часть общества может потерять моральные ориентиры, в то время как другие сохранить человечность до конца.

ТОП-5 вероятных причин уничтожения человечества, по версии исследователей

Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля

Ядерная война

Биологическое оружие, созданное человеком

Изменение климата

Стихийные бедствия или столкновения с астероидом

Ранее речь шла о совместном исследовании ученых Университета Тохо в Японии и NASA, основанном на компьютерном моделировании, определило потенциальную дату исчезновения жизни на Земле, которая станет настоящим концом света.