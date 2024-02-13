Об этих интересных аналогах мало кто знает: как сказать по-украински "не умничай"

После начала полномасштабной войны многие украинцы решили перейти в быту на украинский язык. Такой переход нельзя назвать лёгким. Поэтому часто все еще могут появляться устоявшиеся русские фразы. Например, "не умничай".

Выражение "не умничай" употребляется в межличностных ситуациях и в бытовом вещании. Обычно его используют как реакцию на навязчивое стремление человека проявить эрудицию или высказать свою точку зрения, совет, когда это не нужно.

В украинском языке нет прямого перевода устойчивое выражение "не умничай", однако существуют соответствия, которыми можно заменить эту фразу.

Можно перевести на украинский язык слово "умничать". Здесь прекрасно подойдут такие соответствия как: мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити.

А вот в русско-украинском словаре сложной лексики Святослава Караванского есть другие варианты перевода слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.

По желанию фразу можно перевести как "не вигадуй", "не хитруй", "не мудруй".

Также интересным устоявшимся выражением является "Не вчи вченого" . Также издавна существуют и поговорки, которые можно использовать в таком случае: "Не учи вченого їсти хліба печеного" або "Не будь такий розумний, як твого батька діти".

Существуют и другие фразеологизмы, которые можно использовать в таком случае: “Не роби себе учителем”, “Не витрублюй на всю округу”, “Не мудри в кухні”, “Не лізь з дурною головою”, “Не тягни ковдру на себе”, “Не розмовляй, як кіт об холодну кашу”.

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