Об этих режимах стирки можно забыть навсегда: они не приносят никакой пользы и портят одежду

Как правильно выбрать режим стирки / © pixabay.com

Реклама

У современных стиральных машин есть десятки режимов, но далеко не все из них действительно полезны для регулярного использования. Некоторые программы не только не улучшают качество стирки, но могут постепенно портить ткани, сокращая срок службы вещей. Чтобы сохранить одежду в хорошем состоянии, следует знать, какие режимы лучше не использовать.

Какие режимы стирки не следует выбирать для регулярного использования

«Интенсивная стирка». Этот режим подразумевает долгий цикл и высокую температуру. В большинстве случаев он не нужен, ведь современные порошки эффективно работают и при низких температурах. Частое использование такой программы приводит к выцветанию тканей, износу волокон, потере формы одежды.

«Ежедневная стирка» на высоких оборотах. Этот режим часто используется для экономии времени, но он может быть слишком агрессивным. Высокие обороты отжима и быстрый цикл создают дополнительное трение, что вредит нежным тканям. В результате одежда быстрее изнашивается и теряет внешний вид.

«Предварительная стирка». Многие автоматически включают этот режим, даже когда вещи не имеют сильных загрязнений. На самом деле это лишь удлиняет цикл и увеличивает расход воды и электроэнергии, не давая заметного эффекта. Его следует использовать только в исключительных случаях.

«Деликатный режим». Парадоксально, но даже деликатный режим может привести к повреждению, если использовать его неправильно. Он не всегда хорошо выполаскивает порошок, особенно при полной нагрузке. В результате на ткани могут оставаться остатки моющих средств, что ухудшает ее состояние.

«Эконом-режим». Хотя этот режим кажется выгодным, он не всегда качественно отстирывает вещи. Недостаточное время стирки приводит к тому, что грязь остается в волокнах, и одежду приходится стирать повторно, что только увеличивает износ вещей.

Как выбрать правильный режим

Лучше всего ориентироваться не на название программы, а на тип ткани и степень загрязнения.

Оптимальными для большинства вещей умеренные температуры и средние обороты отжима. Это позволяет эффективно стирать и одновременно сохранять структуру ткани.