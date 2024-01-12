Об этом должен знать каждый цветовод: какие растения стоит подкормить зимой, а какие лучше не трогать

Поскольку комнатные цветы растут в горшках, где есть ограниченный объем земли и полезные вещества быстро заканчиваются, их нужно чаще подкармливать.

Хотя большинство комнатных растений требует регулярного внесения удобрений для активного роста и пышного цветения, однако делать это необдуманно не стоит.

Вносить питательные вещества следует только тогда, когда растение находится в фазе активного роста. А она, как правило, длится с начала марта по конец октября. То есть дополнительно стимулировать цветы в этот период не следует. Они могут даже погибнуть.

Но есть некоторые культуры, для которых подкормка в зимнее время не только нужна, но и очень важна. Речь идет о тех комнатных растениях, которые цветут именно в холодное время года.

Среди них особенно следует выделить пуансеттию, декабриста, азалию, цикламены и некоторые другие комнатные растения.

Их эксперты советуют подпитывать по необходимости. К примеру, если они выпускают мало бутонов или имеют слабый вид. Однако, необходимо отметить, что подкормка не должна производиться чаще, чем раз в полтора месяца.

Также обратите внимание на еще один немаловажный момент: зимой нужно вдвое уменьшать концентрацию удобрений по сравнению с весенне-летним периодом.

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