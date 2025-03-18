Об этом мало кто догадывается: эксперты рассказали, нужно ли выключать wi-fi роутер на ночь.

В большинстве домов есть несколько устройств, которые работают непрерывно, и одним из них часто является Wi-Fi роутер. Можно ли оставлять его включенным круглосуточно? Что об этом говорят эксперты.

Об этом рассказали в Mirror.

Люди постарше обычно выключают модем на ночь, чтобы сэкономить электроэнергию или дать устройству "отдохнуть". Тем не менее, такой подход к экономии может вызвать больше проблем, чем преимуществ.

Стоит ли выключать Wi-Fi роутер на ночь

Эксперты обычно советуют выключать разные электроприборы на ночь, ведь даже когда они не используются, они все равно потребляют энергию. Однако, хотя телевизор, стиральную машину или компьютер лучше выключить, роутер следует оставлять включенным.

Дело в том, что отключение Wi-Fi маршрутизатора может привести к проблемам, включая прекращение важных обновлений для улучшения соединения. Поэтому специалисты рекомендуют оставлять роутер включенным даже на ночь, когда вы не пользуетесь интрернетом.

Интернет-провайдеры регулярно отправляют важные обновления для вашего роутера, чтобы поддерживать его в оптимальном состоянии. Но это не единственная причина, почему рекомендуется оставлять роутер включенным. Частое выключение и включение маршрутизатора может вызвать у провайдера впечатление, что возникают проблемы с подключением.

Как следствие, для обеспечения стабильной связи провайдер может ограничить скорость интернета, даже если ваша линия работает нормально. Это приведет к тому, что вы получите значительно более низкую скорость, чем обычно.

Однако это не значит, что роутер нельзя отключать вообще. Каждую ночь делать это не стоит, но перезагрузка раз в месяц может значительно улучшить соединение. Роутеры со временем накапливают цифровой "мусор", и перезагрузка поможет устранить ошибки и сбои.

Чтобы перезагрузить маршрутизатор, достаточно выключить его из розетки, подождать минуту и снова включить.

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