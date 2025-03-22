Об этом мало кто задумывается: почему бананы и некоторые фрукты нельзя выбрасывать в ведро на кухне

Выбрасывать бананы и некоторые фрукты, такие как яблоки и груши, в корзину на кухне – плохая идея по очень важной причине.

Это, вероятно, то, что мы все делаем каждый день, но в Великобритании советуют не выбрасывать обычные фрукты и овощи в кухонную мусорку. Хотя кажется, что это безопасно, но на самом деле существует большая скрытая экологическая проблема с тем, чтобы выбрасывать фрукты и овощи в мусорку.

Экологи утверждают, что гниение фруктов и овощей на свалке является огромным фактором изменения климата. А все потому, что на свалках они производят метан, который в 26 раз мощнее углекислого газа.

Фрукты и овощи, попадающие на свалку, часто остаются гнить в огромных грудах мусора без доступа к кислороду, что может значительно ухудшить количество опасного метана, который производится и загрязняет окружающую среду. Вот почему людям, потребляющим обычные домашние фрукты и овощи, включая бананы, яблоки, груши, манго и клубнику, советуют по возможности компостировать их дома, вместо того, чтобы выбрасывать в кухонную свалку.

В HotBinComposting.com говорят: "Практически все фрукты можно компостировать. От сердцевин яблок до кожуры бананов и даже частиц клубники – ваш компостер с радостью их примет. Эти органические материалы разлагаются, высвобождая питательные вещества обратно в почву, которые затем могут использоваться для поддержания роста растений.Помните, что компостировать можно не только мякоть фруктов, но и семена, стебли и кожуру".

Единственное, что следует избегать при компостировании — фрукты и овощи с высокой кислотностью : лимоны, грейпфруты и лук можно компостировать, но нужно быть осторожным, чтобы не добавлять их слишком много, иначе компост может иметь слишком высокую кислотность.

Австралийское Министерство первичной промышленности лучше всего объясняет, почему компостирование является гораздо лучшим вариантом, чем выбрасывать фрукты в кухонную свалку. "Компостирование является экологически лучшей альтернативой использованию органических свалочных материалов, поскольку оно уменьшает производство метана (основной источник парниковых газов) и обеспечивает ряд экономических и экологических общих преимуществ".

Метан в 26 раз мощнее углекислого газа как парникового газа и является значительным фактором выбросов парниковых газов в мире. Разложение органических материалов в анаэробных условиях – микробами при отсутствии кислорода – высвобождает метан в атмосферу. Анаэробное брожение распространено на свалках и открытых складах, таких как кучи навоза.

Следует отметить, что глобальные выбросы отходов почти удвоились с 1970 года и сейчас составляют 3% антропогенных (человеческого происхождения) выбросов (IPCC 2014). Приблизительно половина этих выбросов происходит от анаэробного брожения твердых отходов на свалках.

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