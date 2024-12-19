Об этом мало кто задумывается: почему мы не едим индюшиные яйца

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему индюшиные яйца так и не стали частью нашего ежедневного рациона? Эксперты назвали причину. И среди них не только высока цена за продукт.

Прежде всего, следует отметить, что куры в среднем несут по яйцу ежедневно, а вот индейки всего два в неделю. По словам экспертки Национальной федерации индюков (США) Киммон Уильямс, перед тем, как начать нестись индейки должны прожить не менее семи месяцев. То есть их жизненный цикл гораздо продолжительнее.

Специалист также утверждает, что индейки требуют много корма и более просторных помещений, чтобы нестись, поэтому затраты для потенциальных потребителей значительно выше. Фермерам приходится ставить цену на одно индюшачье яйцо значительно выше, чем куриных.

Уильямс также отметила, что яйца крупных домашних птиц, в частности индеек, содержат втрое больше холестерина и вдвое больше калорий. А вот профессиональные кулинары говорят, что индюшачьи яйца больше подходят для создания разнообразных соусов, чем куриные, потому что они имеют более "кремовую" текстуру, а их желтки жирнее.

Интересно, что всего несколько сот лет назад на территории США индюшачьи яйца были довольно популярным продуктом как среди индейских племен, так и среди первых поселенцев из Европы. Сначала европейцы считали больших птиц настоящей экзотикой, но быстро стали поклонниками не только яиц, но и мяса.

В Европу индейки привезли первые испанские исследователи Нового света, однако птицы популярности не завоевали. Все из-за слухов, что, якобы, индюшиные яйца связаны со вспышками проказы. Однако, в XVIII веке мода на этих пернатых выросла, поэтому их одомашнивание стало обычным явлением. Развитие промышленного птицеводства в XX веке коренным образом изменило кухню США. Из-за технологического прогресса появилась возможность включить в процесс производства мяса и куриных яиц. Их яйца стали более доступными и рентабельными.

Сейчас индюшиные яйца покупают разве что гурманы или фермеры, разводящие индейки на мясо ко Дню благодарения в США. В 2024 году Министерство сельского хозяйства США (USDA) даже сообщило о нехватке индюшачьих яиц, так как их запасы в инкубаторах достигли самого низкого уровня с 1988 года. Причинами стали утрата племенного поголовья и вспышки птичьего гриппа.

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