Об этом мало кто знает: как сказать на украинском: "куй железо, пока горячо"

Украинцы часто используют известные фразеологизмы на русском языке, тогда как есть немало соответствий на украинском. Среди них выражение — " куй железо, пока горячее ". Его можно заменить сразу на несколько украинских поговорок.

Как сказать правильно на украинском кальку с русского — читайте дальше.

Что означает поговорка

Она происходит из "речи кузнецов", которые специально разогревают кусок железа в огне, чтобы оно стало более мягким, и пока оно не остыло, бьют по нему молотом, придавая нужную форму.

К примеру:

"Не время для рефлексий. Куй железо, пока горячо!" (Андрей Головко, II, 1957, 487);

"Куй железо, пока оно горячее. Я уже десять посылок домой послал" (Петр Колесник, На фронте.., 1959, 44).

Как сказать известное выражение на украинском

Украинский языковед Александр Коваленко назвал украинские соответствия известной поговорки.

Он поделился со зрителями украинскими поговорками, которые можно использовать в следующих ситуациях:

Хватай, Петр, пока теплое.

Лови рыбку, пока ловится.

Весна раз красно.

Пятница второй раз не случится.

Кузнец клепле, пока теплый.

Раньше мы рассказывали, как сказать на украинском "два чобота пара": список соответствий.

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