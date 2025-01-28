Об этом знает не каждая хозяйка: почему нельзя жарить котлеты сразу после приготовления фарша

Сегодня у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт котлет.

Казалось бы, котлеты – это простое блюдо, которое готовит каждая хозяйка, да еще и имеет свой рецепт. Впрочем, существует немало секретов, которые помогут сделать ее вкусной, нежной и сочной. Один из них – не стоит жарить котлеты сразу после приготовления фарша.

Почему лучше подождать и дать фаршу постоять, читайте в материале ТСН.ua.

Пауза перед жаркой котлет важна, говорят опытные повара и советуют после приготовления фарша поставить его в холодильник хотя бы на полчаса.

Почему же фаршу нужно отдохнуть? Во-первых, все его компоненты хорошо соединятся. Во-вторых, фарш будет иметь более плотную текстуру, благодаря которой котлеты будут держать форму. В-третьих, холод отлично действует на мясо и оно становится более нежным.

Если придерживаться этих простых советов, котлеты будут сочными, мягкими и будут хорошо держать форму.

Напомним, ранее мы писали о секрете очень сочных котлет. Для этого следует добавить в фарш интересный ингредиент.

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