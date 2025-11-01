О чем забывают 99% людей во время стирки / © unsplash.com

Реклама

Оказывается, регулярно стирать нужно не только грязную одежду, но и саму корзину для белья. Со временем на его внутренних стенках скапливается грязь, влага, бактерии — все это становится источником неприятного запаха и способствует развитию плесени.

Поэтому каждый раз, загружая вещи в стиральную машину, следует уделить время мгновению корзины.

Если корзина пластиковая, ее легко очистить за несколько минут обычным мыльным раствором. Подойдут также универсальные чистящие средства или антибактериальные салфетки.

Реклама

Для тканевых, плетеных или корзинок из рогожки используйте ткань с ворсом, а если есть съемный вкладыш — лучше стирать его прямо в стиральной машине.