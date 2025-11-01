- Дата публикации
Об этой детали во время стирки забывают почти все: из-за этого в появлении появляется неприятный запах и разрастается плесень
Представим стандартный порядок действий женщины, которая собирается стирать белье: она вынимает грязные вещи из корзины, загружает их в стиральную машину, насыпает порошок, добавляет кондиционер и выбирает нужный режим. Вы поступаете точно так же? Тогда есть большая и распространенная ошибка: вы забываете еще об одной жизненно важной процедуре!
Оказывается, регулярно стирать нужно не только грязную одежду, но и саму корзину для белья. Со временем на его внутренних стенках скапливается грязь, влага, бактерии — все это становится источником неприятного запаха и способствует развитию плесени.
Поэтому каждый раз, загружая вещи в стиральную машину, следует уделить время мгновению корзины.
Если корзина пластиковая, ее легко очистить за несколько минут обычным мыльным раствором. Подойдут также универсальные чистящие средства или антибактериальные салфетки.
Для тканевых, плетеных или корзинок из рогожки используйте ткань с ворсом, а если есть съемный вкладыш — лучше стирать его прямо в стиральной машине.