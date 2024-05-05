Об этой полезной функции стиральной машины забывает 95% украинцев — и зря: она значительно облегчает жизнь

Стиральная машина стала незаменимым помощником каждого украинца. Но мало кто изучает все функции, предлагаемые этой техникой.

Речь идет о функции "Старт/Пауза", которая помогает остановить цикл стирки до ее окончания, что может потребоваться чаще, чем вы думаете. К примеру, если вам нужно дозагрузить белье до стиральной машины, если вы поняли, что забыли это сделать, или вытащить вещь из барабана.

Также иногда необходимо остановить цикл стирки, чтобы изменить программу или продолжительность процесса, выставить другую температуру, добавить больше моющего средства.

Случается, что функция "Старт/Пауза" не активируется. Такое может случиться, если барабан вращается, в нем уже набралось много воды или температура воды выше 60 градусов. Не стоит паниковать. Большинство производителей позаботились об этом и добавили режим "Сливки".

В целом функция "Старт/Пауза" очень полезна. Конечно, чтобы правильно активировать ее, нужно сначала изучить инструкцию по технике. Здесь ведь все зависит от производителя и даже конкретной модели.

Обычно для ее активации нужно нажать на кнопку "Старт/Пауза", подержать ее 3-5 секунд, пока не загорится лампочка. Всегда ждите окончательной остановки машины. Теперь вы можете открыть дверцу и дозагрузить белье, добавить в лоток больше моющего средства, изменить режим стирки и т.д.

После этого просто снова нажимаете на Старт, чтобы запустить процесс стирки.

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