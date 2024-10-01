Об этой уловке не знают даже опытные огородники: зачем закапывать на грядках спелые помидоры

Все огородники мечтают каждый год получать необычайный урожай на своем участке. И для достижения этого часто прибегают к интересным экспериментам. Один из них – закапывание на грядках помидоров.

В первую очередь, спелые томаты могут стать очень эффективным и полезным удобрением, ведь содержат большое количество питательных веществ. Все они помогут улучшить рост других культур в огороде.

В частности, в помидорах можно найти азот, фосфор и калий. В процессе разложения в земле эти вещества помогают другим растениям лучше развиваться, формировать большие плоды и защищают от болезней.

Дополнительно, если у вас вкусные помидоры, вы можете закопать их на грядке, чтобы таким образом распространить их семена. В следующем сезоне самосев вырастет и подарит вам сочные плоды. Для органического садоводства это очень важно.

Разлагаясь, помидоры также выделяют органические вещества, благодаря которым улучшается аэрация земли и удерживается влага. Это нужно, чтобы грядки стали более рыхлыми и более благоприятными для роста корней растений.

Томаты содержат еще и природные фунгициды, которые не дадут грибковым заболеваниям развиваться в вашем огороде, а это также повысит урожайность следующего сезона.

Более того, такой метод еще и помогает избавиться от лишних отходов. Часто огородники просто выбрасывают испортившиеся помидоры. Но их всегда можно использовать в качестве ценного ресурса.

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