Оба биологических родителя были 14-летними: ДНК-тест через 59 лет открыл мужчине невероятную правду

ДНК / © Getty Images

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59-летний Майкл Гесслинг из Сент-Луиса в США узнал невероятную правду о своем происхождении после ДНК-теста. Оказалось, что его биологический отец — известный американский музыкант Майкл Макдональд, вокалист рок-группы The Doobie Brothers и пятикратный лауреат премии Grammy.

Об этом пишет metro.

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Гесслинг был усыновлен еще младенцем. Долгие годы он не пытался разыскать своих биологических родителей, однако все изменилось после того, как с ним связался сводный брат, о существовании которого мужчина раньше не знал. Они обрели друг друга благодаря ДНК-тесту.

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После этого Гесслинг смог разыскать свою биологическую мать и встретиться с ней лично. Она помогла ему выйти на отца.

Когда мужчина позвонил своему биологическому отцу, тот рассказал, что является музыкантом и тем летом планирует гастроли в Сент-Луисе.

Тогда Гесслинг заподозрил, кто именно может быть на другом конце трубки.

«Я наконец спросил: „Вы Майкл Макдональд?“ И он ответил: „Да, боюсь, что да“», — рассказал мужчина.

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Его отцом оказался знаменитый рок-музыкант

Майкл Макдональд — известный американский певец и музыкант, вокалист The Doobie Brothers. Группа в 1970-х годах возглавляла американские чарты с хитами What a Fool Believes и Black Water. Макдональд был участником группы Steely Dan.

Для Гесслинга открытие оказалось особенно неожиданным, ведь он всю жизнь был поклонником The Doobie Brothers.

«Я был безумный фанат The Doobie Brothers, и люди помнят, как в свое время я подпевал China Grove и слушал их музыку, в частности Black Water. Я всегда был немного музыкальным фанатом, и теперь все это начинает иметь смысл», — рассказал он CNN.

Впоследствии отец и сын встретились лично.

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Оба биологических родителя были 14-летними

У истории есть еще одна неожиданная деталь. Когда Гесслинг был зачат, и его биологическому отцу Майклу Макдональду, и его матери было по 14 лет.

После этого ребенка отдали на усыновление. В то же время, его биологические родители сохранили дружеские отношения.

Сам Гесслинг не держит обиды из-за того, что его отдали на усыновление.

«У меня было замечательное детство. Я не мог бы выбрать двух лучших людей для того, чтобы они меня воспитали», — сказал мужчина о своих приемных родителях.

Макдональд также рассказал, что долгие годы чувствовал вину из-за того, что его сын рос в другой семье.

«Я всегда носил в себе эту вину, но просто знать, что с ним все хорошо и что у него была хорошая жизнь — жизнь, которую я на тот момент не смог бы ему обеспечить, — была большой наградой», — сказал музыкант.

Макдональд назвал приемных родителей сына настоящими героями этой истории, поскольку они дали Майклу любовь и чувство безопасности.

«Настоящие рок-звезды в этой истории для нас — его приемные родители, которые дали Майклу все необходимое ребенку — любовь и безопасность», — отметил музыкант.

Встреча спустя почти 60 лет

Встречу с сыном Макдональд назвал чрезвычайным событием.

«Это был замечательный опыт — увидеть Майкла и встретиться с моим сыном после всех этих лет, когда я думал о нем», — сказал он.

Впрочем, на этом сюрпризы не окончились. Гесслинг познакомил своего биологического отца еще и с двумя его внуками.

Да, я до сих пор не могу это осознать. Какой подарок», — сказал Макдональд.

Музыкант добавил, что очень гордится своими внуками и их семьей.

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