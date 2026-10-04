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Оба биологических родителя были 14-летними: ДНК-тест через 59 лет открыл мужчине невероятную правду
Человек не искал своих биологических родителей, однако все изменилось после того, как с ним связался сводный брат, о существовании которого мужчина раньше не знал.
59-летний Майкл Гесслинг из Сент-Луиса в США узнал невероятную правду о своем происхождении после ДНК-теста. Оказалось, что его биологический отец — известный американский музыкант Майкл Макдональд, вокалист рок-группы The Doobie Brothers и пятикратный лауреат премии Grammy.
Об этом пишет metro.
Гесслинг был усыновлен еще младенцем. Долгие годы он не пытался разыскать своих биологических родителей, однако все изменилось после того, как с ним связался сводный брат, о существовании которого мужчина раньше не знал. Они обрели друг друга благодаря ДНК-тесту.
После этого Гесслинг смог разыскать свою биологическую мать и встретиться с ней лично. Она помогла ему выйти на отца.
Когда мужчина позвонил своему биологическому отцу, тот рассказал, что является музыкантом и тем летом планирует гастроли в Сент-Луисе.
Тогда Гесслинг заподозрил, кто именно может быть на другом конце трубки.
«Я наконец спросил: „Вы Майкл Макдональд?“ И он ответил: „Да, боюсь, что да“», — рассказал мужчина.
Его отцом оказался знаменитый рок-музыкант
Майкл Макдональд — известный американский певец и музыкант, вокалист The Doobie Brothers. Группа в 1970-х годах возглавляла американские чарты с хитами What a Fool Believes и Black Water. Макдональд был участником группы Steely Dan.
Для Гесслинга открытие оказалось особенно неожиданным, ведь он всю жизнь был поклонником The Doobie Brothers.
«Я был безумный фанат The Doobie Brothers, и люди помнят, как в свое время я подпевал China Grove и слушал их музыку, в частности Black Water. Я всегда был немного музыкальным фанатом, и теперь все это начинает иметь смысл», — рассказал он CNN.
Впоследствии отец и сын встретились лично.
Оба биологических родителя были 14-летними
У истории есть еще одна неожиданная деталь. Когда Гесслинг был зачат, и его биологическому отцу Майклу Макдональду, и его матери было по 14 лет.
После этого ребенка отдали на усыновление. В то же время, его биологические родители сохранили дружеские отношения.
Сам Гесслинг не держит обиды из-за того, что его отдали на усыновление.
«У меня было замечательное детство. Я не мог бы выбрать двух лучших людей для того, чтобы они меня воспитали», — сказал мужчина о своих приемных родителях.
Макдональд также рассказал, что долгие годы чувствовал вину из-за того, что его сын рос в другой семье.
«Я всегда носил в себе эту вину, но просто знать, что с ним все хорошо и что у него была хорошая жизнь — жизнь, которую я на тот момент не смог бы ему обеспечить, — была большой наградой», — сказал музыкант.
Макдональд назвал приемных родителей сына настоящими героями этой истории, поскольку они дали Майклу любовь и чувство безопасности.
«Настоящие рок-звезды в этой истории для нас — его приемные родители, которые дали Майклу все необходимое ребенку — любовь и безопасность», — отметил музыкант.
Встреча спустя почти 60 лет
Встречу с сыном Макдональд назвал чрезвычайным событием.
«Это был замечательный опыт — увидеть Майкла и встретиться с моим сыном после всех этих лет, когда я думал о нем», — сказал он.
Впрочем, на этом сюрпризы не окончились. Гесслинг познакомил своего биологического отца еще и с двумя его внуками.
Да, я до сих пор не могу это осознать. Какой подарок», — сказал Макдональд.
Музыкант добавил, что очень гордится своими внуками и их семьей.