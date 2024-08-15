Объемные, омолаживающие стрижки для коротких волос для женщин после 50

Стрижки на короткие волосы, придающие объем и не требующие особой укладки.
После 50 лет некоторые женщины отмечают, что волосы стали более редкими и тонкими. С годами плотность снижается, что обусловлено естественными гормональными процессами в организме. В таком случае стрижка на короткие волосы, придающая объему для женщин элегантного возраста – один из лучших способов решать проблему. На коротких волосах гораздо проще создать объем, и бонусом – короткая стрижка омолаживает.
Стрижки на короткие волосы, которые придают объем для женщин в возрасте — один из лучших способов решать проблему тонких волос.
Пикси
И для круглого лица, и для овального лица отлично подойдут короткие стрижки с объемным затылком в формате пикси. Удлиненные пряди в области верхушки и укороченные виски выгодно подчеркивают овал и существенно омолаживают.
Короткий каскад
Короткий каскад – объемная и эффектная стрижка, помогающая сбросить несколько лет. Прическа проста в уходе и укладке, визуально вытягивает овал лица и имеет хороший вид с любыми техниками окрашивания.
Боб и боб каре
Стрижка боб на короткие волосы, придающая равномерный объем по всей голове, — вечная классика, которая идеально подходит всем: взрослым женщинам, юным девушкам.
Образ с прической боб-каре всегда изящный и элегантный. Смело выбирайте эту прическу для того, чтобы освежить имидж.
Асимметрия
Вернуть время назад и хорошо выглядеть поможет объемная женская стрижка с асимметрией. Длинные пряди у лица визуально вытянут и скорректируют овал, попрощаемся со щечками, а правильный пробор гармонично распределит объемы.
Шапочка
Стрижка шапочка на короткие волосы, придающая объем благодаря укороченному затылку, не только для девушек, она подходит взрослым женщинам худощавого телосложения и пожилым активным дамам. Маленькая длина снизу отлично контрастирует с верхним слоем «шапки», благодаря чему прическа выглядит объемно и стильно.
Читайте также:
- Стрижки для редких и тонких волос: что рекомендуют эксперты
- Стрижка для женщин за 50: как выбрать прическу, чтобы нельзя было угадать возраст