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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
41
Время на прочтение
2 мин

Оберните мясо этими шкурками — оно будет румяным, сочным и будет таять во рту

Мало кому удается приготовить мясо, чтобы оно было нежным внутри и имело румяную корочку. Профессиональные повара поделились своим секретом, который поможет приготовить идеальное и вкусное мясо.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить нежное сочное мясо

Как приготовить нежное сочное мясо / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, как запечь мясо, чтобы оно было нежным и сочным внутри, и имело румяную и аппетитную корочку снаружи, ссылаясь на ресурс prostoway.

Какие ошибки чаще всего допускаются при запекании мяса

  • Чтобы мясо не было жестким и сухим, нужно правильно подготовить продукт к запеканию. Кусок мяса следует очистить от всех пленок и сухожилий.

  • Нельзя запекать мясо при максимальной температуре, потому что оно станет жестким.

  • Для приготовления свинины температура должна быть на 15 градусов ниже, чем для говядины. Тогда мясо равномерно пропечется и не потеряет свой сок.

  • Говядину нужно держать на 20 минут дольше в духовке, чем свинину.

Чем обернуть мясо для запекания, чтобы оно получилось сочным и нежным

Профессиональные повара рекомендуют заворачивать кусок мяса в банановые шкурки. Это может показаться несколько странным, но именно так оно приобретет аппетитную румяную корочку и не потеряет своего сока во время запекания.

Сначала надо натереть мясо солью и любыми специями по вкусу, а затем обернуть шкурками бананов, чтобы желтая сторона была сверху. Чтобы шкурки во время запекания не спадали с мяса, их можно зафиксировать деревянными зубочистками.

Еще можно просто выложить на дно противня банановые шкурки, а сверху положить кусок мяса. Таким образом, оно не будет пригорать, будет сочным и румяным.

За пятнадцать минут до готовности банановые шкурки надо снять с куска, чтобы мясо запеклось и приобрело румяный оттенок.

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Дата публикации
Количество просмотров
41
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