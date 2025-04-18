- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Оберните мясо этими шкурками — оно будет румяным, сочным и будет таять во рту
Мало кому удается приготовить мясо, чтобы оно было нежным внутри и имело румяную корочку. Профессиональные повара поделились своим секретом, который поможет приготовить идеальное и вкусное мясо.
Рассказываем, как запечь мясо, чтобы оно было нежным и сочным внутри, и имело румяную и аппетитную корочку снаружи, ссылаясь на ресурс prostoway.
Какие ошибки чаще всего допускаются при запекании мяса
Чтобы мясо не было жестким и сухим, нужно правильно подготовить продукт к запеканию. Кусок мяса следует очистить от всех пленок и сухожилий.
Нельзя запекать мясо при максимальной температуре, потому что оно станет жестким.
Для приготовления свинины температура должна быть на 15 градусов ниже, чем для говядины. Тогда мясо равномерно пропечется и не потеряет свой сок.
Говядину нужно держать на 20 минут дольше в духовке, чем свинину.
Чем обернуть мясо для запекания, чтобы оно получилось сочным и нежным
Профессиональные повара рекомендуют заворачивать кусок мяса в банановые шкурки. Это может показаться несколько странным, но именно так оно приобретет аппетитную румяную корочку и не потеряет своего сока во время запекания.
Сначала надо натереть мясо солью и любыми специями по вкусу, а затем обернуть шкурками бананов, чтобы желтая сторона была сверху. Чтобы шкурки во время запекания не спадали с мяса, их можно зафиксировать деревянными зубочистками.
Еще можно просто выложить на дно противня банановые шкурки, а сверху положить кусок мяса. Таким образом, оно не будет пригорать, будет сочным и румяным.
За пятнадцать минут до готовности банановые шкурки надо снять с куска, чтобы мясо запеклось и приобрело румяный оттенок.