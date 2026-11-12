Обходите десятой дорогой: какие вещи ни в коем случае нельзя покупать в секонд-хендах

Что нельзя покупать в секонд-хенде / © pexels.com

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Секонд-хенд привлекают возможностью найти качественную одежду, обувь и домашние вещи за небольшие деньги. Здесь действительно попадаются почти новые вещи известных брендов, но не каждая выгодно приобретенная вещь оправдывает себя. Некоторые предметы лучше покупать исключительно новыми, ведь их состояние, историю использования и уровень гигиенической безопасности сложно проверить даже при внимательном осмотре.

Матрасы, подушки и мягкая мебель

Подержанные матрасы и подушки — одни из самых опасных вещей. Внутри наполнителя могут быть пыль, частицы кожи, пот и аллергены. Кроме того, в швах и внутренних складках иногда прячутся постельные клопы и их яйца.

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Особенно рискованно покупать мягкую мебель с неизвестной историей использования. Даже если диван или кресло аккуратно выглядит, это не гарантирует отсутствия насекомых внутри обивки. Полноценно проверить такие изделия без специального осмотра практически невозможно.

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Нижнее белье и купальники

Трусы, бюстгальтеры и купальники лучше не покупать. Даже после стирки невозможно быть уверенными в надлежащей гигиенической обработке таких изделий. К тому же ткань может терять эластичность, а резинки и швы деформироваться.

Особенно это касается вещей, непосредственно контактирующих с интимными участками тела. Экономия на таких вещах не оправдывает сомнений в их чистоте.

Защитные шлемы и детские автокресла

Подержанные шлемы для велосипеда, мотоцикла или самоката могут иметь скрытые повреждения после ударов. Даже если снаружи нет трещин, внутренний амортизационный слой мог утратить способность надлежаще защищать голову.

Похожая ситуация с детскими автокреслами. После аварии или сильного удара их внутренние конструкции могут быть повреждены, хотя это незаметно при обычном осмотре. Также неизвестными могут оставаться сроки эксплуатации, история хранения и соответствие современным требованиям безопасности. Такие вещи лучше покупать новыми или брать только с полностью подтвержденной историей использования.

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Открытая косметика и средства личной гигиены

Кремы, тушь для ресниц, помады, тональные средства и другая косметика с нарушенной упаковкой — еще одна категория нежелательных вещей. Невозможно достоверно установить, сколько времени продукт использовали, не попали ли в него бактерии и как его хранили.

Особенно это касается туши и средств для губ, контактирующих со слизистыми оболочками или чувствительными участками кожи. Даже если косметика почти новая, ее состав и гигиеническое состояние могут быть непригодны для использования.

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