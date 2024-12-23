Обходите стороной: какие вещи категорически нельзя покупать в секонд-хендах

Покупка одежды в магазинах секонд-хенда в последние годы приобрела очень широкую популярность, поскольку позволяет бюджетно пополнить гардероб стильными вещами. Однако большинство товаров секонд-хенда обрабатывают специальными химическими растворами, а они оказывают негативное влияние на организм.

Какие вещи не стоит покупать в секондах

Пуховики и "дутые" пальто

Дело в том, что все товары из секонд-хенда проходят обязательную термическую обработку и стирку. В результате чего, например, пуховики могут прийти если не в негодность, то потерять свое первоначальное предназначение.

Косметика, кисти для макияжа

Эти вещи могут содержать частицы крови их предыдущего владельца.

Нижнее белье и подгузники

Эксперт советует воздержаться от покупок в секонд-хенде целых групп товаров, в частности, не стоит примерять и покупать белье и купальники, многоразовые подгузники и прокладки.

Спортивная одежда

Такие товары люди обычно используют в достаточно активных целях, во время которых могут сильно вспотеть. А спортивная одежда активно впитывает пот. Если качеством обработки пренебрегли, вряд ли вам захочется носить чьи-то грязные вещи.

Вещи из шерсти

Шерстяная одежда достаточно капризна и требует особого ухода и хранения. А это обеспечить могут далековато не все секонды. Вещь может оказаться недостигнутой или наоборот – и в результате полностью потеряла внешний вид. А главное – шерстяная одежда просто перестанет выполнять свою главную задачу – согревать нового владельца.

Игрушки

Мягкая игрушка может наделать беды – такая покупка может содержать много пыли, грибок и даже клопов. На жестких игрушках находятся микробы, внутри может оказаться та же плесень. Даже если такие вещи обрабатываются химикатами, они повышают риск образования аллергических реакций.

Вот список заболеваний, которые вы можете подцепить из-за одежды, приобретенной в секонде:

чесотка

грибок

вирус папилломы человека

контагиозный моллюск

ветрянка

Одежду, приобретенную в секонд-хенде, необходимо сначала хорошо постирать, а затем пройтись по ней горячим утюгом. Только так можно очистить ее от бактерий и патогенов.

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