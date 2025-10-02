- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 2 мин
Облепиха, малина и имбирь: три чая, которые спасут от простуды и согреют в холодные дни
Чай с облепихой, малиной или имбирем поднимут иммунитет.
Осень можно назвать порой ароматного чая. Самое время порадовать себя натуральными напитками, не только согревающими, но и укрепляющими иммунитет.
ТСН.ua подготовил три рецепта вкусных и полезных чаев на основе облепихи, малины и имбиря.
Заметим, что каждый ингредиент имеет свое особое действие:
облепиха насыщает организм витаминами,
малина успокаивает и помогает при простуде,
имбирь бодрит и согревает изнутри.
Чай с облепихой и медом
Ингредиенты (на 2 порции):
облепиха – 3–4 ст.л.
мед – по вкусу
апельсин - 2-3 кружочка
корица – 1/2 ч.л.
вода - 500 мл
Приготовление :
Облепиху перебейте блендером. Положите в чайник эту массу, а также апельсин и корицу.
Залить горячей водой. Оставьте напиток настояться 10 мин. Процедить.
Чай с малиной и мятой
Ингредиенты (на 2 порции):
малина – 3–4 ст.л.
мята – 1 ч.л. сухой
лимон - 2 кружочка
мед или сахар – по вкусу
вода – 500 мл
Приготовление :
Малину разомните вилкой или перебейте в блендере. Положите ее в чайник, залейте горячей водой, добавьте мяту и лимон.
Настаивайте 7-10 минут под крышкой. Процедите. Добавьте мед или сахар по вкусу.
Имбирный чай с лимоном
Ингредиенты (на 2 порции):
свежий имбирь - 3-4 см корня
лимон - 2-3 кружочка
мед – 1–2 ч.л.
гвоздика – 2–3 бутона
корица 0,5 ч.л.
вода – 500 мл
Приготовление :
Имбирь нужно очистить, нарезать тонкими ломтиками или натереть. В чайник залейте воду, добавьте имбирь, корицу, гвоздику.
Проварить 5-7 мин на слабом огне. Снимите с огня, добавьте лимон. Настаивайте 5 мин.
