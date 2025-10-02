Облепиха, малина и имбирь: три чая, которые спасут от простуды и согреют в холодные дни

Чай / © www.freepik.com/free-photo

Осень можно назвать порой ароматного чая. Самое время порадовать себя натуральными напитками, не только согревающими, но и укрепляющими иммунитет.

ТСН.ua подготовил три рецепта вкусных и полезных чаев на основе облепихи, малины и имбиря.

Заметим, что каждый ингредиент имеет свое особое действие:

облепиха насыщает организм витаминами,

малина успокаивает и помогает при простуде,

имбирь бодрит и согревает изнутри.

Чай с облепихой и медом

Ингредиенты (на 2 порции):

облепиха – 3–4 ст.л.

мед – по вкусу

апельсин - 2-3 кружочка

корица – 1/2 ч.л.

вода - 500 мл

Приготовление :

Облепиху перебейте блендером. Положите в чайник эту массу, а также апельсин и корицу. Залить горячей водой. Оставьте напиток настояться 10 мин. Процедить.

Чай с малиной и мятой

Ингредиенты (на 2 порции):

малина – 3–4 ст.л.

мята – 1 ч.л. сухой

лимон - 2 кружочка

мед или сахар – по вкусу

вода – 500 мл

Приготовление :

Малину разомните вилкой или перебейте в блендере. Положите ее в чайник, залейте горячей водой, добавьте мяту и лимон. Настаивайте 7-10 минут под крышкой. Процедите. Добавьте мед или сахар по вкусу.

Имбирный чай с лимоном

Ингредиенты (на 2 порции):

свежий имбирь - 3-4 см корня

лимон - 2-3 кружочка

мед – 1–2 ч.л.

гвоздика – 2–3 бутона

корица 0,5 ч.л.

вода – 500 мл

Приготовление :

Имбирь нужно очистить, нарезать тонкими ломтиками или натереть. В чайник залейте воду, добавьте имбирь, корицу, гвоздику. Проварить 5-7 мин на слабом огне. Снимите с огня, добавьте лимон. Настаивайте 5 мин.

Напомним, мы писали о рецептах пяти горячих напитков, которые согреют этой осенью: глинтвейн, какао, чай из облепихи, горячий шоколад и латте со специями.