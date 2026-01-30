ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
247
Время на прочтение
2 мин

Облейте кусты смородины кипятком весной — и вы не пожалеете: урожай некуда будет девать

Это простой прием, который уничтожает вредителей без химии, укрепляет кусты и повышает урожайность смородины в разы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Уход за смородиной весной

Уход за смородиной весной

Каждый садовник мечтает о здоровых кустах смородины, покрытых крупными и сочными ягодами. Но часто урожай портят вредители и болезни, просыпающиеся весной вместе с растениями. Однако существует старый, проверенный поколениями способ, не требующий никакой химии и стоящий буквально копейки. Обычный кипяток способен сделать для смородины больше, чем дорогостоящие специальные средства из магазина.

В чем польза кипятка для урожайности смородины

Горячая вода действует как природный дезинфектор. Она уничтожает личинки насекомых, яйца тли, клещей и споры грибковых болезней, зимующих на ветках и почках. Но сам куст не страдает, если процедуру выполнить правильно и вовремя. Напротив, растение получает своеобразный тепловой толчок, который активизирует сокодвижение и стимулирует рост.

Когда проводить обливание и как правильно это делать

Лучшее время — ранняя весна, когда снег уже сошел, но почки еще не начали распускаться. Обычно это период с конца февраля до середины марта, в зависимости от погоды и региона. Важно, чтобы куст еще спал, тогда кипяток не навредит молодым побегам.

Как правильно обливать смородину.

  1. Вскипятите воду и перелейте ее в металлическую лейку.

  2. Дайте ей охладиться буквально 2 минуты, чтобы температура была около 80 градусов.

  3. Быстро и равномерно полейте куст со всех сторон, уделяя внимание веткам и почкам.

  4. На один куст обычно достаточно 5-8 литров воды.

  5. Процедуру нужно выполнять быстро, чтобы вода не успела остыть.

  6. Главное правило — не задерживать струю на одном месте более чем на 1-2 секунды.

Что дает такая обработка

После кипятка смородина становится заметно крепче. Кусты реже болеют, практически не поражаются клещом и тлей, а листья растут сочными и насыщенно-зелеными. Завязи формируется больше, ягоды становятся крупнее, слаще и равномерно созревают.

Многие огородники отмечают, что после такой процедуры урожай растет в полтора, а иногда и в два раза. Также кипяток не накапливается в почве, не вредит полезным насекомым и не попадает в плоды. Это совершенно экологичный метод.

Дата публикации
Количество просмотров
247
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie