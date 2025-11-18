Как защитить плодовые деревья зимой / © Фото из открытых источников

Уход за плодовыми деревьями в холодное время года часто определяет, каким будет урожай в следующем сезоне. Опытные садоводы знают, что правильная защита ствола — это половина успеха в борьбе с вредителями, болезнями и морозобоями. И предлагают всем один из самых неожиданных, но очень эффективных методов — обматывание стволов обычной алюминиевой фольгой. Возможно, такой способ несколько необычен, но он уже давно доказал свою эффективность в борьбе с болезнями и вредителями, которые постоянно атакуют фруктовые деревья. Поэтому фольгу можно смело использовать всем, кто хочет в разы увеличить урожайность своего сада.

Почему именно фольга: простое решение с мощным эффектом

Алюминиевая фольга имеет несколько свойств, которые делают ее идеальной защитой для плодовых деревьев в холодный сезон.

Защита от грызунов и зайцев. Зимой мыши и зайцы часто огрызают кору молодых деревьев. Фольга отпугивает вредителей своим блеском, образует поверхность, которую вредители не могут прогрызть, а также плотно прилегает, не оставляя удобного доступа к коре. Это одна из главных причин, почему этот метод так ценят садоводы.

Предотвращение морозобоев и солнечных ожогов. Зимой температура колеблется: днем солнце нагревает ствол, а ночью мороз резко охлаждает его. Из-за таких перепадов кора часто трескается. Фольга отражает солнечные лучи и стабилизирует температуру ствола. Поэтому на дереве практически не появляются трещины, в которые может попадать инфекция. И фруктовое дерево тратит больше энергии на свой рост, а не на восстановление повреждений.

Отпугивание насекомых-вредителей. Блеск фольги раздражает многих насекомых, откладывающих яйца на коре. Это уменьшает количество вредителей весной и снижает риск повреждения почек и заражения молодых побегов.

Увеличение урожайности. Когда кора не повреждена, дерево не тратит силы на восстановление, а направляет свой ресурс на развитие бутонов, формирование завязи и налив плодов. Именно поэтому хозяева, использующие фольгу, замечают, что на следующий год яблок и груш становится значительно больше.

Как правильно обмотать стволы фруктовых деревьев фольгой