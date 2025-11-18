- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 270
- Время на прочтение
- 2 мин
Обмотайте стволы деревьев фольгой — и в следующем году урожай фруктов увеличится в разы
Простое решение, которое защитит фруктовый сад от вредителей, болезней и морозов.
Уход за плодовыми деревьями в холодное время года часто определяет, каким будет урожай в следующем сезоне. Опытные садоводы знают, что правильная защита ствола — это половина успеха в борьбе с вредителями, болезнями и морозобоями. И предлагают всем один из самых неожиданных, но очень эффективных методов — обматывание стволов обычной алюминиевой фольгой. Возможно, такой способ несколько необычен, но он уже давно доказал свою эффективность в борьбе с болезнями и вредителями, которые постоянно атакуют фруктовые деревья. Поэтому фольгу можно смело использовать всем, кто хочет в разы увеличить урожайность своего сада.
Почему именно фольга: простое решение с мощным эффектом
Алюминиевая фольга имеет несколько свойств, которые делают ее идеальной защитой для плодовых деревьев в холодный сезон.
Защита от грызунов и зайцев. Зимой мыши и зайцы часто огрызают кору молодых деревьев. Фольга отпугивает вредителей своим блеском, образует поверхность, которую вредители не могут прогрызть, а также плотно прилегает, не оставляя удобного доступа к коре. Это одна из главных причин, почему этот метод так ценят садоводы.
Предотвращение морозобоев и солнечных ожогов. Зимой температура колеблется: днем солнце нагревает ствол, а ночью мороз резко охлаждает его. Из-за таких перепадов кора часто трескается. Фольга отражает солнечные лучи и стабилизирует температуру ствола. Поэтому на дереве практически не появляются трещины, в которые может попадать инфекция. И фруктовое дерево тратит больше энергии на свой рост, а не на восстановление повреждений.
Отпугивание насекомых-вредителей. Блеск фольги раздражает многих насекомых, откладывающих яйца на коре. Это уменьшает количество вредителей весной и снижает риск повреждения почек и заражения молодых побегов.
Увеличение урожайности. Когда кора не повреждена, дерево не тратит силы на восстановление, а направляет свой ресурс на развитие бутонов, формирование завязи и налив плодов. Именно поэтому хозяева, использующие фольгу, замечают, что на следующий год яблок и груш становится значительно больше.
Как правильно обмотать стволы фруктовых деревьев фольгой
Подготовьте дерево. Очистите старую отмершую кору, отгребите землю вокруг ствола во избежание контакта фольги с влагой.
Обмотайте ствол фольгой. Используйте матовую сторону наружу, она лучше сдерживает перепады температуры. Обертывайте не слишком плотно, чтобы дерево могло дышать.
Закрепите фольгу шпагатом или мягкой лентой. Важно, чтобы материал не врезался в ствол.
Снимите весной. Фольгу следует снять весной, чтобы не допустить парникового эффекта.