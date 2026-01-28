Обогрев во время блекаута: эксперты назвали методы, которые могут вас убить

Блэкаут

В условиях регулярных отключений электроэнергии и перебоев с отоплением украинцы массово ищут альтернативные источники тепла. В интернете распространяется множество советов, как согреть квартиру с помощью газовой плиты, свеч или даже раскаленного кирпича. Однако специалисты бьют тревогу: большинство этих «народных методов» крайне опасны для жизни.

Об этом пишут «Новости. LIVE».

Эксперты отмечают, что использование приборов не по назначению несет больше вреда, чем пользы. Кустарные методы почти не дают эффективного тепла, но создают высокий риск накопления продуктов горения в закрытом помещении.

Специалисты выделили самые распространенные и опасные «лайфгаки»:

Кирпич на газовой конфорке. Этот метод имеет низкую эффективность, но при длительном нагревании раскаленный кирпич может расколоться, повредить газовое оборудование или вызвать задымление. Также существует риск перегрева элементов плиты, что чревато утечкой газа.

Газовая духовка и плита. Использование кухонной плиты для обогрева — это прямой путь к отравлению угарным газом и обжигу кислорода в квартире. Кроме того, это увеличивает риск взрыва бытового газа.

Керамические горшки над свечами. Популярный в сети «обогреватель» из свечи и горшков может привести к накоплению угарного газа из-за неполного сгорания парафина в ограниченном пространстве. Тепловая отдача от такого устройства ничтожна.

Кастрюли с кипящей водой. Этот метод только увеличивает влажность в помещении. Высокая влажность усиливает чувство холода («сырый холод») и способствует быстрому появлению плесени и грибка на стенах.

Отдельную угрозу представляет использование бензиновых или дизельных генераторов в многоэтажках. Установка генератора на балконе, даже открытом, смертельно опасна. Выхлопные газы, содержащие токсичный угарный газ (CO), могут попасть как в вашу квартиру, так и соседей. Кроме того, это грубое нарушение правил пожарной безопасности, которое может привести к возгоранию топлива.

Как защитить себя и жилье

Для собственной безопасности, особенно в условиях использования газового оборудования, эксперты настоятельно рекомендуют иметь дома минимальный набор защиты:

Датчик угарного газа. Сигнализатор утечки бытового газа. Огнетушитель.

Использовать следует исключительно сертифицированные приборы, приобретенные в специализированных магазинах.

Какие безопасные альтернативы

Вместо рискованных экспериментов с огнем самым эффективным способом сохранить тепло является минимизация теплопотерь помещения. Вот действенные и безопасные методы:

Утепление окон: используйте уплотнители и силиконовый герметик для стыков рамы.

Теплосберегающая плёнка: наклейте специальную плёнку на стекло («третье стекло»), что уменьшит потери тепла.

Изоляция дверей: устраните сквозняки с помощью уплотнителей по периметру входной двери.

Термоизоляция стен: если есть возможность, утеплите холодные стены гипсокартоном или пенополистиролом.

Эти мероприятия позволят поднять температуру в доме на несколько градусов без риска для жизни и здоровья семьи.

Напомним, на фоне холодов Минздрава и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну «теплую комнату» в доме и избегать использования открытого огня. Медики также предостерегают, что алкоголь не согревает, а только повышает риск переохлаждения и отравления угарным газом.