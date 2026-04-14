- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 377
- Время на прочтение
- 2 мин
Обои больше не в моде: какой новый тренд в ремонте 2026 года
Гибкие рельсовые панели становятся альтернативой традиционным обоям.
В 2025-2026 годах вместо привычных обоев или краски на стены все чаще цепляют гибкие рельсовые панели. Это готовые листы из тонких реек на мягкой основе, которые выглядят стильно и очень быстро монтируются.
Об этом пишет РадиоТрек.
В чем фишка рельсовых панелей?
Главная особенность в том, что они гнутся. Ими можно легко оклеить не только ровную стену, но и круглые колонны, арки, углы с закруглением. Выглядит это как дорогостоящий дизайнерский ремонт, хотя установить их можно самостоятельно и без лишней грязи.
Из чего они делаются?
Под дерево (МДФ и шпон) — идеально для спальни или гостиной, потому что выглядят как натуральная древесина.
Пластиковые (ПВХ) — не боятся воды, поэтому подходят для кухни, коридора или ванной.
Под камень или бетон — для тех, кто любит современный «лофт».
Почему это удобно?
Зрительно меняют комнату: вертикальные линии делают потолок выше, а помещение — более просторным.
Скрывают излишнее: за ними просто спрятать провода от телека либо неровности на стенках.
Улучшают звук: в комнате становится меньше эхо.
Что следует учесть перед покупкой?
Пыль: из-за рельефной формы на рельсах может собираться пыль, поэтому их надо иногда протирать.
Влажная: деревянные панели не любят сырости, поэтому в ванную их лучше не ставить.
Качество монтажа: чтобы панели не отклеились и не деформировались, не следует экономить на клее.
В 2026 году современный ремонт — это об объеме и практичности. Гибкие рельсы позволяют быстро и без капитального переустройства сделать квартиру современной.
