Обои будут, как новые: чем отмыть следы от маркера, пятна от вина, сока, зеленки и жира

Как отмыть не моющиеся обои и не повредить их, как избавиться от желтизны и грязи с помощью подручных средств.

Обои, как и любые другие поверхности, довольно быстро пачкаются. Особенно если в доме есть маленькие дети, которые любят порисовать, или домашние питомцы. Но такую проблему можно быстро решить с помощью копеечных средств, которые есть под рукой у каждой хозяйки. Рассказываем, как определить, можно ли мыть обои, и как быстро вывести пятна, не повредив декоративное покрытие.

Как отмыть не моющиеся обои и не повредить их

Чтобы не нанести вред такому декору, нужно внимательно изучить маркировку, которая есть на упаковке обоев. Это необходимо для того, чтобы они после процесса очищения не потеряли свой первоначальный вид и привлекательность. Такая информация обычно указана пиктограммами в виде волн.

Одна волна – это значит, что обои устойчивы к влаге, их можно протирать влажной тряпкой.

Две волны – такую пиктограмму имеют обои, которые можно мыть влажной губкой и мыльным раствором.

Три волны есть на тех обоях, которые можно очищать моющими средствами, потому что они водостойкие.

Если изображена щетка, то обои можно тереть щеткой тоже.

Как отбелить пожелтевшие и грязные обои и чем их мыть

Чтобы отмыть обои от желтизны и грязи, не стоит идти в магазин за специальными средствами. Все, что нужно, наверняка найдется на кухне каждой хозяйки.

Спирт отлично справится с пятнами от красного вина, фруктового сока или следами от маркера. Поскольку спирт является растворителем, он удалит даже такие сложные загрязнения. Необходимо намочить спиртом ватный тампон и потереть пятно до полного исчезновения. Также спиртом можно убрать канцелярский клей. После процедуры спирт не нужно смывать водой, он сам быстро улетучивается.

отлично справится с пятнами от красного вина, фруктового сока или следами от маркера. Поскольку спирт является растворителем, он удалит даже такие сложные загрязнения. Необходимо намочить спиртом ватный тампон и потереть пятно до полного исчезновения. Также спиртом можно убрать канцелярский клей. После процедуры спирт не нужно смывать водой, он сам быстро улетучивается. Уксус, соляная кислота и лимон. Кислота – это также достаточно эффективное средство против любых пятен на обоях. Вещество следует выбирать в зависимости от вида пятен. Если нужно отмыть желтизну от никотина, жира или от маркера, тогда пригодится лимонная кислота или лимонный сок. Их нужно развести в воде и смоченной губкой хорошо потереть пятно, пока оно не исчезнет. Уксус отлично справится с клеем, его нужно нанести на пятно в чистом виде. Соляная кислота отчистит пятна от зелени. Следует нанести раствор кислоты на кусочек ткани, потереть загрязнение и оставить на 5 минут. Затем протереть влажной губкой.

Кислота – это также достаточно эффективное средство против любых пятен на обоях. Вещество следует выбирать в зависимости от вида пятен. Если нужно отмыть желтизну от никотина, жира или от маркера, тогда пригодится лимонная кислота или лимонный сок. Их нужно развести в воде и смоченной губкой хорошо потереть пятно, пока оно не исчезнет. Уксус отлично справится с клеем, его нужно нанести на пятно в чистом виде. Соляная кислота отчистит пятна от зелени. Следует нанести раствор кислоты на кусочек ткани, потереть загрязнение и оставить на 5 минут. Затем протереть влажной губкой. Хозяйственное мыло подойдет для того, чтобы снять с обоев легкое загрязнение от жира или пыли. Следует развести натертое мыло в воде по пропорции 1:10, смочить губку в мыльном растворе и протереть обои. А затем пройтись по поверхности сухой губкой.

подойдет для того, чтобы снять с обоев легкое загрязнение от жира или пыли. Следует развести натертое мыло в воде по пропорции 1:10, смочить губку в мыльном растворе и протереть обои. А затем пройтись по поверхности сухой губкой. Перекись водорода. Аптечное средство отлично справится с красителями, пятнами от крови или сока. Его можно использовать только на светлых обоях, потому что он обесцвечивает материал. Нужно смочить кусочек ткани в растворе и протереть пятно, после его обработки смойте перекись чистой водой.

Аптечное средство отлично справится с красителями, пятнами от крови или сока. Его можно использовать только на светлых обоях, потому что он обесцвечивает материал. Нужно смочить кусочек ткани в растворе и протереть пятно, после его обработки смойте перекись чистой водой. Сода – это универсальное чистящее средство, поэтому она прекрасно справится с проблемой грязи на обоях. Из пищевой соды и воды нужно сделать пасту и нанести на загрязнение на 15-20 минут, затем смыть водой.

– это универсальное чистящее средство, поэтому она прекрасно справится с проблемой грязи на обоях. Из пищевой соды и воды нужно сделать пасту и нанести на загрязнение на 15-20 минут, затем смыть водой. Тальк отлично смывает жир. Для этого нужно присыпать им жирное пятно, накрыть бумагой и оставить на 20 минут. Затем мягкой щеткой счистить средство с обоев, при необходимости можно повторить процедуру.

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