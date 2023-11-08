Обработайте деревья в ноябре этим препаратом – и лишайники исчезнут: как защитить сад от грибка

Осенью плодовые деревья нуждаются в тщательном уходе и подготовке к следующему сезону. В противном случае они плохо перенесут зиму и дадут невысокий урожай. После того, как деревья сбросят листву, нужно провести работы по борьбе с лишайником. Как это правильно сделать, рассказывают эксперты на странице «Аптека садовода» в Instagram.

Раньше мы писали, чем нужно в ноябре подкормить смородину, чтобы ягоды были как яблоки.

Чем опасен лишайник для плодового дерева

На сайте главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области сообщили, что когда плодовое дерево поражено лишайником, его рост и развитие значительно замедляется. Это может привести к гибели растения. Кроме того, под лишайником живут целыми колониями паразиты и портящие дерево вредители. А сам лишайник является причиной появления у деревьев разных дефектов. Но если вовремя и эффективно провести мероприятия по борьбе с лишайником и мхом, то это обеспечит развитие и рост дерева и высокую урожайность каждого сезона.

Как бороться с лишайником на плодовых деревьях

Эксперты микроблога «Аптека садовода» рекомендуют уничтожать лишайники в ноябре или марте, когда еще нет почек.

Лишайники на фруктово-ягодных деревьях можно удалять механически деревянным скребком или щеткой из капрона. После очистки пораженных мест дерево нужно обработать железным купоросом», — говорится в публикации Instagram.

Специалисты рекомендуют для обработки яблонь и груш готовить раствор из расчета на 10 литров воды 500 г железного купороса. А для вишен, слив и абрикосов – 300 г на 10 литров воды.

Раствор железного купороса почти не токсичен, поэтому безвреден для людей и животных. Однако эксперты не рекомендуют проводить подобную обработку более двух раз.

Специалисты отмечают, что если правильно обработать плодовые деревья, то это не только защитит их от лишайников, а заодно и омолодит. После обработки дерева мох нужно уничтожать, чтобы грибковая инфекция не распространялась.

"В результате такой обработки деревьев значительно повышается урожайность, качество плодов и продлевается срок жизни дерева на несколько лет", — пишут на сайте Госпродпотребслужбы.

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