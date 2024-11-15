Обработайте диван соком популярного фрукта – кошка больше не будет точить когти: 100% действенный способ

Кошки часто точат когти о мягкую мебель. Особенно страдают диваны и большие кресла. Следует помнить, что для животных такое поведение вполне естественно. Но отучить кота от нее можно и даже нужно.

В первую очередь, важно понять, почему кошка так поступает. Наиболее распространенными причинами являются:

заточка когтей;

выражение своих эмоций;

желание метить территорию;

выражение своей любви к человеку.

Как бы вы ни отпугивали животное от драпания мебели, оно будет продолжать так поступать. А все потому, что это ее естественная необходимость.

Самым оптимальным решением проблемы, говорят специалисты, использование запахов, которые не любят коты. Так кошки не переносят аромат цитрусовых, лука, уксуса. Вы можете использовать смесь эфирных цитрусовых масел. Или просто взять шкурку из апельсинов и натереть ею все поверхности мебели. Такой способ действует на 100%. К тому же вы получите приятный запах дома.

Существуют и другие способы отучить кота дряпать мебель. К примеру, резкие звуки. Если вы будете каждый раз, когда животное намерено поточить когти, громко говорить "Нет!" или хлопать в ладони, то она поймет, что так поступать не стоит.

Вы можете использовать пульверизатор с водой и брызгать на кошку всякий раз, когда она царапает мебель. Любимцу это никак не повредит, но неприятные ощущения подарит.

Кошки также не выносят ощущение липкости, поэтому вы можете наклеить двусторонний скотч в тех местах, где они дребезжают чаще всего.

Ну и, конечно, приобретите любимцу когтеточку. Тогда она забудет мебель.

Читайте также: