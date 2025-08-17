ТСН в социальных сетях

Обработайте этим деревья в конце лета — яблоки не будут червивыми: плодожорка будет обходить ваш сад

Правильный уход и защита яблонь в августе гарантирует, что осенью вы получите богатый урожай качественных плодов без дыр и червей.

Чем обработать яблони от плодожорки

Чем обработать яблони от плодожорки / © www.freepik.com/free-photo

Червивые яблоки — проблема, которая знакома всем садоводам. Плодожорка может испортить значительную часть урожая, а дырки, оставленные вредителем, становятся настоящими воротами для опасных болезней, в частности монилиоза. Чтобы сохранить яблоки целыми и вкусными, важно знать, чем обработать деревья в августе, когда плоды уже созревают. Рассказываем, как уберечь урожай яблок от червей, ссылаясь на ресурс «Сенсация».

Чем обработать яблони от плодожорки в конце лета

Опытные садоводы знают, что даже в августе сад нуждается в тщательном уходе, и рекомендуют применять такие средства от плодожорки.

  • Фунгициды. На пять литров воды нужно брать 100 г препарата. Этого количества раствора хватает на полив одного взрослого дерева. Если в вашем саду несколько яблонь, пропорции нужно увеличить соответственно.

  • Инсектициды. 4 мл препарата хватит на пять литров воды. Такой раствор эффективно уничтожает последующие поколения плодожорки и предотвращает появление новых повреждений.

Какие полезные советы для дополнительной защиты от плодожорки

Чтобы минимизировать риск появления плодожорки и других вредителей, важно сочетать опрыскивание с профилактическими методами. А именно:

  • своевременно убирайте опавшие листья и поврежденные плоды;

  • регулярно обрезайте больные и сухие ветки, а также «волчки»;

  • в конце осени побелите стволы для защиты от солнечных ожогов и морозобоин;

  • обвяжите стволы пергаментом или специальной сеткой, чтобы создать защитный барьер от вредителей, пытающихся укрыться под корой.

