Червивые яблоки — проблема, которая знакома всем садоводам. Плодожорка может испортить значительную часть урожая, а дырки, оставленные вредителем, становятся настоящими воротами для опасных болезней, в частности монилиоза. Чтобы сохранить яблоки целыми и вкусными, важно знать, чем обработать деревья в августе, когда плоды уже созревают. Рассказываем, как уберечь урожай яблок от червей, ссылаясь на ресурс «Сенсация».

Чем обработать яблони от плодожорки в конце лета

Опытные садоводы знают, что даже в августе сад нуждается в тщательном уходе, и рекомендуют применять такие средства от плодожорки.

Фунгициды. На пять литров воды нужно брать 100 г препарата. Этого количества раствора хватает на полив одного взрослого дерева. Если в вашем саду несколько яблонь, пропорции нужно увеличить соответственно.

Инсектициды. 4 мл препарата хватит на пять литров воды. Такой раствор эффективно уничтожает последующие поколения плодожорки и предотвращает появление новых повреждений.

Какие полезные советы для дополнительной защиты от плодожорки

Чтобы минимизировать риск появления плодожорки и других вредителей, важно сочетать опрыскивание с профилактическими методами. А именно:

