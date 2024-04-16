Обработайте картофель этим раствором лишь раз – и колорадских жуков и проволочников не будет вообще

Чтобы вредители держались подальше от грядки с картофелем, ее следует обработать перед высадкой этими средствами. Тогда летом можно будет не беспокоиться о сохранении урожая от колорадских жуков. Рассказываем, какими средствами лучше обработать картофель от болезней и вредителей.

Чем обработать картофель перед высадкой

Для профилактической обработки картофеля от вредителя большинство огородников предпочитают инсектициды. А все потому, что эти препараты оказывают длительное действие. Среди наиболее распространенных средств этой группы против колорадских жуков и проволочников есть "Табу" и "Терадокс". Такие средства обладают высокой эффективностью в борьбе против вредителей, живущих в почве.

Следует знать, что некоторые препараты подходят только для среднеспелых и поздних сортов картофеля. Эта информация обычно указывается изготовителем на упаковке. А для ранних сортов эксперты рекомендуют препарат "Метаризин".

Есть еще много народных средств, с помощью которых можно уничтожить колорадского жука. Они очень эффективны и безопасны для почвы. Хотя продолжительность их действия может быть вдвое короче.

Какие народные средства лучше колорадского жука и проволочника

Раствор березового дегтя. Надо растворить 30 г средства в 5 литрах воды и погрузить картофель перед посадкой на несколько минут.

Надо растворить 30 г средства в 5 литрах воды и погрузить картофель перед посадкой на несколько минут. Раствор аммиака. Для приготовления раствора возьмите 10 мл аммиачного спирта и разведите в семи литрах воды. Окуните картофель в раствор на несколько минут, а затем можно высаживать.

Для приготовления раствора возьмите 10 мл аммиачного спирта и разведите в семи литрах воды. Окуните картофель в раствор на несколько минут, а затем можно высаживать. Лузга лука. В каждую посадочную яму добавьте по горсти шелухи перед высадкой картофеля. Такой прием поможет уберечь картошку от колорадского жука и проволочника.

В каждую посадочную яму добавьте по горсти шелухи перед высадкой картофеля. Такой прием поможет уберечь картошку от колорадского жука и проволочника. Зола. Надо развести 1 килограмм пепла в 10 литрах воды, хорошо размешать и погрузить туда картофель. После высыхания можно будет высаживать.

Чем обработать картофель от болезней

Мариуполь. Для приготовления раствора возьмите 5 граммов марганцовки, разведите в 10 литрах воды и опрыскайте картошку.

Для приготовления раствора возьмите 5 граммов марганцовки, разведите в 10 литрах воды и опрыскайте картошку. Чеснок. Чтобы приготовить чесночную воду, возьмите 1 кг чеснока, измельчите, опрыскайте картофель за несколько часов до высадки.

Чтобы приготовить чесночную воду, возьмите 1 кг чеснока, измельчите, опрыскайте картофель за несколько часов до высадки. Дегтярное мыло. Надо растворить сорок граммов дегтярного мыла в литре воды, хорошо размешать и обработать картофель.

Надо растворить сорок граммов дегтярного мыла в литре воды, хорошо размешать и обработать картофель. Медный купорос, марганцовка, борная кислота. Чтобы приготовить смесь, нужно смешать чайную ложку медного купороса, полчайной ложки марганцовки и три чайных ложки борной кислоты. Засыпьте смесь в ведро воды и опрыскайте картофель перед высадкой.

Чтобы приготовить смесь, нужно смешать чайную ложку медного купороса, полчайной ложки марганцовки и три чайных ложки борной кислоты. Засыпьте смесь в ведро воды и опрыскайте картофель перед высадкой. Еще есть органические средства, которые помогут в борьбе с болезнями картофеля – "Фитоспорин-М", "Альбит", "Алирин-Б".

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