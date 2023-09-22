Обработайте огород этим копеечным средством – и в следующем сезоне получите невероятный результат

Невероятный урожай будет следующим летом: чем обработать огород и как подготовить почву к зиме.

После сбора урожая обязательно нужно позаботиться об изможденном грунте, чтобы он в следующем году радовал невероятно щедрыми дарами овощей и фруктов. Не стоит тратить средства на специальные удобрения, если можно с помощью копеечного средства обработать землю и подготовить к зиме

Чем обработать почву после сбора урожая

Чтобы обработать истощенную почву, нужно внести простое и бюджетное средство. Эта обработка поможет очистить почву от вредителей, грибковых заболеваний и бактерий. Обработать почву нужно в сентябре, чтобы сделать ее питательной, что очень положительно повлияет на качество и количество урожая в следующем сезоне.

Для приготовления удобрения понадобится 1 литр закваски, можно взять сыворотку или кефир. В кисломолочный продукт необходимо засыпать столовую ложку корицы, растворенной в стакане теплой воды. Корица полезна тем, что включает в себя необходимые для роста и развития растений питательные вещества. Это витамин А, бета-каротин, витамин С, витамины группы В, кальций, магний, железо, фосфор, цинк, медь, а также 18 аминокислот. Также корица является естественным инсектицидом, который отпугивает всех вредителей, которые могут причинить растениям вред. Чтобы сделать подкормку для почвы еще более эффективной, можно добавить столовую ложку куркумы, которая также богата питательными веществами.

Чтобы обработать почву, нужно 1 столовую ложку растворить в 10 л воды. Этого количества раствора хватит на подкормку 1 квадратного метра. Такая простая, но очень эффективная обработка почвы осенью даст невероятный результат следующего сезона. Вы получите урожай, который превзойдет все ваши надежды.

Как подготовить почву на огороде к зиме, чтобы получить щедрый урожай следующего сезона

Если соблюдать простые правила ухода за огородом после сбора всех плодов, земля будет радовать каждый год своим богатым урожаем.

Нужно убрать из огорода остатки листьев и сорняков – ботву, так как они могут быть поражены грибком или вредителями.

В случае необходимости необходимо снять верхний слой почвы и просеять. Это если в земле много вредителей и их личинок.

На зиму следует перекопать грядки, если просеиванием нет времени или возможности заниматься. После перекапывания споры грибков, бактерии и личинки вредителей останутся на поверхности, и их можно будет уничтожить специальными препаратами.

Необходимо очистить все поверхности теплиц раствором хозяйского мыла или уксуса, затем смыть все проточной водой, желательно со шланга. Также следует промыть все дорожки, которые есть на приусадебном участке.

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